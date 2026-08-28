Schaatsicoon Jutta Leerdam heeft opnieuw reden voor een feestje. Nadat ze eerder zelf verloofd raakte en haar zus Merel ten huwelijk werd gevraagd, kan ook haar broer Kjeld zich opmaken voor een huwelijk. Dat nieuws deelt de olympisch kampioene vol enthousiasme op sociale media.

De familie Leerdam wordt overspoeld met huwelijksaanzoeken. Na het schaatsseizoen trok Jutta Leerdam naar Puerto Rico om bij haar verloofde Jake Paul te zijn. In maart ging Leerdam met haar familie op skivakantie en daar werd haar zus Merel ten huwelijk gevraagd. Ook Paul was van de partij, net als haar zussen en hun geliefden.

Leerdam heeft een hechte band met haar drie zussen, maar ook met haar broer Kjeld. Nadat zus Merel zich in maart verloofde en Jutta precies een jaar eerder ten huwelijk werd gevraagd, is nu ook broer Kjeld aan de beurt. Op Instagram deelt Leerdam dolblij het heugelijke nieuws dat ook haar broer verloofd is.

'Getting married'

Op haar Instagram-verhaal filmt Leerdam haar broer, die zijn lach niet kan verbergen. De schaatsicoon roept enthousiast: "Getting married!" waarna Kjeld begint te lachen en te rond te springen. Leerdam kan ook zelf haar enthousiasme niet verbergen. Op een ander Instagram-verhaal is te zien hoe zij en haar broer springen en juichen. Wanneer haar broer en zijn verloofde in het huwelijksbootje stappen, is nog niet bekend.

Enorm landgoed

Leerdam is op Instagram de laatste maanden vooral te zien in de Verenigde Staten, waar ze veel tijd doorbrengt met haar verloofde Jake Paul. De Amerikaanse bokser kocht vorig jaar een ranch in Georgia, waar het stel veel tijd doorbrengt.

Het enorme landgoed kostte Paul 39 miljoen dollar, een bedrag dat hij grotendeels verdiende met zijn gevecht tegen Mike Tyson in 2024. Hij won toen van de ruim dertig jaar oudere bokslegende. Inmiddels is de ranch voorzien van alles wat het stel zich kan wensen. Ook Leerdam geniet zichtbaar van het leven in Georgia. De twee breidden hun dierenfamilie onlangs uit met vijftien kleine geitjes. Eerder schaften ze al enkele mini-koeien aan.

Terugkeer op het ijs?

Leerdam heeft sinds haar olympische gouden medaille niet meer op het ijs gestaan en zich vooral gericht op het leven buiten de topsport. Het is nog onduidelijk of de schaatsicoon dit seizoen terugkeert op het ijs. Leerdam deelt regelmatig sportieve beelden vanuit de Verenigde Staten en Puerto Rico, maar die laten vooral trainingen in de sportschool zien. Ook op het zomerijs in Thialf ontbrak de olympisch kampioene.