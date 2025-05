Schaatssensatie Angel Daleman (18) met 'gek gevoel' richting olympisch seizoen: 'Ik wil de Spelen halen'

Topschaatsster Angel Daleman mag dan pas 18 jaar zijn, haar prijzenkast is al goedgevuld. De Nederlandse won meerdere medailles op junioren WK's en de Olympische Jeugdspelen. Maar ze heeft ook al een wereldtitel in bezit bij de profs. Komend seizoen wordt haar eerste olympische tussen de grootste der aarden. Toch is Daleman ambitieus.

Daleman is deze week met de brigade van Jac Orie op trainingskamp in De Lutte, waar de voorbereiding op het olympische seizoen is begonnen. Daar nam ze plaats in een stoel om samen met Sportnieuws.nl vooruit te blikken op het belangrijke jaar dat eraan komt. "Het voelt nog een beetje onrealistisch", zegt ze over de Olympische Spelen die eraan zitten te komen.

Dit is Angel Daleman: schaatstalent dat imposant record brak werd onderdeel van soap én heeft relatie met collega Met Angel Daleman heeft Nederland een schaatstalent in huis waar het nog jaren van kan genieten. Ze brak afgelopen seizoen definitief door bij de wereldtop en vierde meerdere successen, ook op persoonlijk vlak. En dat terwijl ze nog 18 moest worden. Inmiddels is Daleman de magische leeftijdsgrens gepasseerd.

Daleman maakte zoiets nog niet op het hoogste podium mee. "Ik heb wel echt een mooi seizoen gehad, dus ik ga er wel zo in van ik wil voor de Spelen gaan. Dat is wel even anders, het is een gek gevoel", verzekert ze. Daleman merkt het vooral op trainingen, waarin ze scherper is dan afgelopen seizoen. "Je wilt gewoon niks laten liggen."

Trainingskamp

Vooralsnog ligt de druk er nog niet zo op. De groep van Team Essent is op trainingskamp. "Ik vind het heel leuk. Het is ook heel leuk om met de groep te zijn en niet op het ijs. Dat is heel gezellig. Lekker veel trainen. We zijn natuurlijk de hele dag met elkaar, maar wel op een andere manier dan in het seizoen", vindt Daleman.

Supertalent Angel Daleman (18) sluit na soap grote deal: 'Ik wilde rust creëren' Het is eindelijk duidelijk geworden waar de toekomst van topschaatsster Angel Daleman ligt. De pas net 18-jarige was het afgelopen seizoen een ware sensatie als stagiair bij Team Essent, maar had nog geen volwaardig contract. Dat heeft ze sinds zaterdagochtend wel en aan Sportnieuws.nl liet ze merken hoe blij ze daar mee was.

Het heeft soms wat weg van een schoolkamp, erkent ze. "Soms nemen er nog wel een paar een spelletje mee en dan gaan we dat in de avond doen. We doen sowieso altijd even een theetje, dus dat is wel heel gezellig", merkt de schaatssensatie.

Olympische Spelen 2026

Daleman gaat al snel het ijs op. Het is immers een olympisch seizoen. In december vindt het op één na belangrijkste toernooi van het seizoen plaats: het olympisch kwalificatietoernooi. "Als ik naar de Spelen ga, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn", reageert Daleman als haar wordt gevraagd wat haar doelen zijn dit seizoen.

Trotse topschaatsster Angel Daleman: 'Dat neemt niemand mij meer af' Hoewel de zomer nog moet beginnen, zijn onze schaatsers hard aan het werk om zich voor te bereiden op het nieuwe schaatsseizoen. Misschien nog wel belangrijker: op de Olympische Spelen. We gingen langs op trainingskamp bij Team Essent en spraken daar onder anderen met Angel Daleman.

"Maar ook als ik mezelf weer flink verbeter. Haal ik het dan niet en ik heb er alles aan gedaan, mezelf verbeterd en is de rest gewoon beter, dan is het voor 80 procent geslaagd. 95 procent als ik naar de Spelen ga en 100 als ik daar een medaille haal."