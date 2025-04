Supertalent Angel Daleman (18) sluit na soap grote deal: 'Ik wilde rust creëren'

Het is eindelijk duidelijk geworden waar de toekomst van topschaatsster Angel Daleman ligt. De pas net 18-jarige was het afgelopen seizoen een ware sensatie als stagiair bij Team Essent, maar had nog geen volwaardig contract. Dat heeft ze sinds zaterdagochtend wel en aan Sportnieuws.nl liet ze merken hoe blij ze daar mee was.

De tiener blijft namelijk verbonden aan Team Essent. Ze heeft een overeenkomst voor twee seizoenen getekend bij de ploeg van directeuren Jac Orie en Sven Kramer. Dat ging nog niet zonder slag of stoot, want Daleman raakte ongewild verwikkeld in een schaatssoap.

'Officieel' mocht Daleman vanwege haar leeftijd aanvankelijk niet tekenen bij een profteam, maar na goedkeuring van alle vier de Nederlandse commerciële teams besloot de schaatsbond KNSB deze week een uitzondering voor haar te maken.

Vriend als ploeggenoot

De keuze van Daleman viel op de ploeg waar ze al een jaar meetrainde: Team Essent. In gesprek met Sportnieuws.nl legt ze uit waarom ze voor het roze schaatsteam van onder anderen Suzanne Schulting, Joep Wennemars en haar vriend Beau Snellink kiest. "Ik had al een goed gevoel bij het team en ik heb vertrouwen in het programma van Jac en de staf. Ik denk dat ik hier écht goed kan worden." En qua ploeggenoten wist ze natuurlijk wat ze kon verwachten. "Het is een super leuk team, dat weet je natuurlijk niet zeker als je bij een andere ploeg tekent."

Hoewel Team Essent voor de gemiddelde buitenstaander de enige logische keuze leek na haar afgelopen seizoen, was het volgens Daleman helemaal geen uitgemaakte zaak dat ze sowieso voor Essent zou kiezen. "Ik had er al meegetraind, dus had al een beeld van hoe ik het er vond. Maar je denkt er natuurlijk altijd over na. Laten we zeggen: ik was er al zeker van, maar niet 100 procent." Uiteindelijk koos ze dus vol overtuiging voor de ploeg.

Bewust voor twee jaar bij Team Essent

Daleman blijft voor minimaal twee jaar verbonden aan Team Essent. En dat is opvallend, want over minder dan een jaar zijn de Winterspelen en vaak kiezen schaatsers voor een contract tot dat toernooi. Daleman plakt er bewust een jaar extra aan vast. "Ik wilde rust creëren. Anders moet je voor de Spelen weer in gesprek." Dat hoeft nu dus niet, waardoor ze zonder contractperikelen kan vlammen richting de Olympische Spelen.

Volop goud voor Angel Daleman

De veelzijdige Daleman is al jarenlang een van de grootste talenten ter wereld. Op de WK junioren won ze maar liefst twaalf keer goud en ook tussen de grote vrouwen maakt ze indruk. Daar deed ze het afgelopen jaar voor het eerst mee en boekte ze uitstekende resultaten. Zo werd ze op de NK afstanden tweede op de 500 meter en stond ze tijdens meerdere World Cups op het podium. Maar haar grootste succes vond tijdens de WK afstanden in Hamar plaats. Daar won ze goud op de teamsprint (geen olympisch onderdeel), samen met Suzanne Schulting en Jutta Leerdam.