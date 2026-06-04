Topsporters gaan uitdagingen niet gauw uit de weg en dus waren ook Beau Snellink en Angel Daleman bloedfanatiek toen ze een challenge op de sociale mediakanalen voorgeschoteld kregen van hun schaatsteam Essent. De twee ploeggenoten én geliefden faalden jammerlijk, maar gingen wel schaterlachend ten onder.

Team Essent onderwierp Snellink en Daleman aan de zogeheten 'alfabet challenge', waarin ze samen bij alle 26 letters van het alfabet een woord of term moesten bedenken. 'Kom op', blaast Snellink vol enthousiasme af terwijl hij er voor gaat zitten. Vervolgens beginnen de twee met 'Afstand' en 'Baan' nog voortvarend, maar krijgt Daleman bij 'Cirkel' al een error, waarvan ze zelf ook niet weet hoe ze daar bij komt.

Challenge gaat al snel de mist in

Snellink neemt snel weer over met 'Dweilmachine' en vervolgens blijkt dat het begin van het einde. Daleman schiet in de lach en Snellink grijpt in met 'Elfstedentocht'. Vanaf 'Friesland' weten ze bijna niks meer vloeiend op te noemen en zit de lach dichterbij dan een goed antwoord. Letters gaan door elkaar en Snellink laat zijn vriendin onbedaarlijk hard lachen met 'Gehandicapte schaatsen' en 'Hoogtestage'.

Bij 'J' blijkt dat de twee nooit tot het einde gaan komen en komt Snellink met Jeen van den Berg, van wie hij zelf niet eens zeker weet of dat een schaatser is. Daleman komt naast hem, zittend in de zon, niet meer bij en andere teamgenoten lachen op de achtergrond hen uit. Ze eindigen met een L en komen daarmee niet eens tot de helft. Op de achtergrond zegt Louis Hollaar dat hij en zijn partner 'sowieso beter zijn hierin'.

Snellink beleefde een seizoen om snel te vergeten. De 25-jarige langeafstandspecialist miste de Olympische Spelen en werd ook niet ingevlogen om zijn vaste plek in de ploegenachtervolging in te nemen. Op de NK afstanden werd hij vijfde en achtste op de langste afstanden en kwam hij in de World Cups niet voorbij. Hij eindigde als zeventiende in de jaarranking. Daleman (19) ging ook niet naar de Spelen, maar voor haar ziet het toekomstplan er heel anders uit.

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