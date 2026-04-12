Veel schaatsers genieten deze dagen volop van hun welverdiende vakanties. Het bewogen (olympisch) schaatsseizoen zit er immers op. Ook Angel Daleman en Beau Snellink nemen het ervan. Het schaatskoppel vertoeft momenteel op het zonnige Bonaire.

Voor Daleman en Snellink liep het olympische seizoen niet zoals gehoopt. Op het veelbesproken olympisch kwalificatietoernooi misten ze allebei een ticket voor Milaan. Sportief viel het dus tegen, maar op Bonaire genieten ze alsnog volop. Het Caribische eiland staat bekend om de fantastische snorkel- en duiklocaties.

Snellink deelde zaterdag meerdere jaloersmakende foto’s op Instagram. Daarop is te zien hoe hij van de zon geniet, zwemt met prachtig uitzicht en zelfs tussen de schildpadden duikt. Ook maakt hij samen met zijn vriendin mooie boottochtjes. "Bonaire vooral veel water en zon", zo leest het bijschrift van Snellink zijn Instagram-post. Daleman reageert met twee hartjes-emoji's.

Niet de enige

Daleman en Snellink zijn overigens niet het enige schaatskoppel dat een vlucht naar het zonnige Bonaire heeft geboekt. Zo kwamen Chris Huizinga en Marte Furnée op hetzelfde idee. De twee koppels zochten elkaar daar zelfs nog even op.

Huizinga en Snellink kennen elkaar goed: ze zijn teamgenoten en rijden normaal gesproken ook samen in de ploegenachtervolging. De twee schaatsers zaten samen op een zonnig terras, waar ze genoten van het mooie weer en elkaars gezelschap.

Samen sinds 2025

De 24-jarige Snellink en de 19-jarige Daleman hebben sinds 2025 een relatie. Ze kennen elkaar van het schaatsen en leerden elkaar echt kennen bij Team Essent. Ze vertelden eerder aan Sportnieuws.nl hoe dat is gegaan. "We waren daar helemaal niet mee bezig. We hadden allebei ons eigen leven en eigen ding. Toevallig zaten we naast elkaar in het vliegtuig en toen begon lichtelijk het vonkje over te springen door de gesprekken die er plaatsvonden."