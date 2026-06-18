Topschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong moet deze week afscheid nemen van haar kampioenstrui die ze won in het wielrennen vorig jaar. De olympisch kampioen op de 1500 meter verraste in 2025 met de titel op de fiets voor elite zonder contract. Nu het nieuwe kampioenschap zich aandient, moet ze de rood-wit-blauwe trui inleveren. Ze komt met een opmerkelijk voorstel.

Met de laatste kilometers op de fiets rijdt Rijpma-de Jong voor het weekend nog in de Nederlandse kampioenentrui. De elite zonder contract strijden zaterdag 20 juni om het aandenken die een jaar om de schouders van de schaatsster zat. Rijpma-de Jong houdt van wielrennen en daagde zichzelf ook na afgelopen olympisch seizoen uit. Zo reed ze zelfs haar eerste profkoers. Omdat ze op 28 juni het prof-NK voor het eerst rijdt, mag ze niet meedoen in de categorie waarin ze vorig jaar de beste was.

Ook bij schaatsen invoeren?

"Bijzonder om een jaar lang in deze kleuren te mogen fietsen als Nederlands kampioen elite zonder contract", schrijft ze op Instagram tijdens een van haar laatste ritten in het bijzondere tricot. "Dit weekend verdedig ik mijn titel niet, maar ik kijk met trots terug op een prachtig jaar in rood, wit en blauw. En eerlijk... misschien we bij schaatsen die kampioenstruien ook maar eens invoeren?!", stelt ze voor.

In het schaatsen krijgen de Nederlands kampioenen geen aandenken die ze een jaar kunnen dragen tijdens wedstrijden. Alleen een titel en eventueel bijbehorende kwalificaties voor internationale toernooien valt hen ten deel. Een lauwerkrans wordt meestal wel op de hoofden van de winnaars of om hun schouders gehangen, maar daar kunnen ze logischerwijs niks meer mee op het ijs. Rijpma-de Jong stelt voor om kampioenstruien dus in te voeren, zodat schaatsers een heel lang jaar kunnen uitblinken op hun afstand.

Teamkleuren of oranje

Deelnemers van nationale en internationale toernooien rijden steevast in de kleuren van hun sponsor of in het oranje van TeamNL. Zeker internationaal zijn de Nederlandse schaatsers onderling dan moeilijk te onderscheiden.

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