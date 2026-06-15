Antoinette Rijpma-de Jong kennen we natuurlijk als topschaatsster, maar ook haar man is behoorlijk sportief. Coen Rijpma houdt van een uitdaging op zijn tijd en begint aankomend weekend aan een enorme sportieve tocht.

Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zo ver. Rijpma begint dit weekend aan een flink fietsavontuur waarin hij achter elkaar zeven wielerklassiekers wil aandoen. De man van fietst Strade Bianche, de Ronde van Lombardije, Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race.

Drukke tijden voor Coen Rijpma

In een uitgebreid bericht op LinkedIn blikt Rijpma alvast vooruit. Hij merkt op dat de afgelopen maanden enorm druk waren. "Iedereen kent dat gevoel wel. Veel ballen in de lucht, weinig ruimte in je hoofd", schrijft hij.

Het is voor Rijpma daarom ook juist belangrijk om zo'n tocht te fietsen. "Daarom is deze week voor mij meer dan alleen een sportieve uitdaging. Het is ook een manier om even terug te gaan naar de basis. Fietsen, eten, slapen en de volgende dag opnieuw beginnen. Geen ruis, geen scherm, geen agenda die de hele dag aan je trekt."

Voor een week gaat Rijpma dus leven als een prof. Hij doet dat niet alleen voor de uitdaging, maar ook om geld op te halen voor de Antoinette Foundation, de foundation van zijn vrouw die zich hard maakt voor de aanpak van pesten. Rijpma-de Jong werd op jonge leeftijd gepest en weet dus wat de impact daarvan is.

Aandacht voor pesten

Voor haar man Rijpma is de flinke fietstocht een mooie manier om aandacht te vragen voor het probleem waar veel kinderen helaas nog altijd last van hebben. "De veerkracht die je nodig hebt op 200 kilometer, met lege benen en nog 80 kilometer te gaan, lijkt misschien op topsport. Maar voor sommige kinderen begint die strijd gewoon op maandagochtend onderweg naar school, met buikpijn. Daarom doe ik dit."

Het is niet de eerste enorme fietstocht die Rijpma ondergaat. Vorig jaar reed hij de hele Tour de France één dag voor de profs dat deden. Rijpma-de Jong reed in Parijs nog een flink stuk mee. Eerder dit jaar was er groot succes voor de schaatsster van Team Reggeborgh: in Milaan won ze haar eerste gouden medaille op de Olympische Winterspelen door de 1500 meter te winnen.

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