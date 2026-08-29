Femke Kok is dolblij met een bijzonder cadeau dat ze deze week ontving voor haar hond Puck, zo laat ze weten via Instagram. De olympisch kampioene kon haar enthousiasme nauwelijks bedwingen en deelde het moment vol trots met haar volgers.

Kok ontving een bijzonder fraai schilderij van Puck, op maat gemaakt en compleet met bloemen en een vlindertje op het neusje van haar trouwe viervoeter. "Een heel bijzonder cadeau gekregen vandaag", schrijft de schaatsster erbij, die duidelijk in haar nopjes was met het ontwerp. Volgens Kok kon haar hond zelf het kunstwerk eveneens waarderen: "Puck was ook enthousiast."

Op een tweede verhaal deelt Kok een close-up van het schilderij. "Hoe cute", schrijft de schaatsster erbij, met een reeks emoji's die haar blijdschap onderstrepen. Ook bedankt ze kunstenares Maria Dolores Romkes, die het werk maakte: "Super lief en zo mooi gemaakt."

Drukke zomer

Het cadeau valt in een periode waarin Kok, na een drukke maar leuke zomer, inmiddels alweer druk aan het trainen is. Begin augustus was ze nog aanwezig bij de Tour de France Femmes in Nice, waar ze met eigen ogen de etappezege van Demi Vollering zag. De schaatsster had het er zichtbaar naar haar zin, zo bleek later in het NOS-programma De Avondetappe, waar ze vertelde kippenvel te hebben gekregen van het moment.

Inmiddels is Kok alweer volop aan het trainen op het zomerijs in Thialf, samen met onder anderen Joy Beune en Jenning de Boo, in aanloop naar een nieuw schaatsseizoen. Dat doet ze na een schitterend olympisch seizoen, waarin ze goud pakte op de 500 meter en zilver op de 1000 meter tijdens de Winterspelen van Milaan.

Onduidelijkheid rond Leerdam

Waar Kok dus volop bezig is met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, is het bij Jutta Leerdam nog altijd volstrekt onduidelijk of ze nog terugkeert op het ijs. Ellen Hoog en Naomi van As bespraken de situatie rond de schaatsicoon in hun podcast voor Sportnieuws.nl.

Leerdam reed na haar medailles op de Spelen van Milaan geen wedstrijd meer en houdt zich vooral op bij haar partner Jake Paul in de Verenigde Staten. "Als je nu al niet op het zomerijs staat, dan sta je in oktober ook niet aan de start", aldus Hoog, die Leerdam wel opriep om duidelijkheid te scheppen over haar toekomst.