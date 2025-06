10:22, 24-06-2025 DELEN

Wereldkampioen Joep Wennemars blij dat hij weer het ijs op mag: 'Dit mag van mij elk jaar zijn'

Het leven lacht Joep Wennemars toe: de topschaatser is de regerend wereldkampioen op de 1000 meter, verlengde zijn contract bij Team Essent én is samen met ploeggenote Suzanne Schulting gelukkig in de liefde. Wennemars hoopt die lijn door te trekken richting de Olympische Winterspelen van volgend jaar en wat dat betreft was het maandag een bijzondere dag voor de toprijder. Al had hij nog wel een puntje van kritiek.