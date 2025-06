Het leven lacht Joep Wennemars toe: de topschaatser is de regerend wereldkampioen op de 1000 meter, verlengde zijn contract bij Team Essent én is samen met ploeggenote Suzanne Schulting gelukkig in de liefde. Wennemars hoopt die lijn door te trekken richting de Olympische Winterspelen van volgend jaar en wat dat betreft was het maandag een bijzondere dag voor de toprijder. Al had hij nog wel een puntje van kritiek.

Door de hitte moesten er afgelopen weekend bij allerlei evenementen veiligheidsmaatregelen worden genomen, maar de nationale schaatstop staat maandag voor de eerste keer sinds het vorige seizoen weer op het ijs. "Het is een beetje gek met deze temperaturen", erkent Wennemars in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Maar het voelt ook wel snel weer normaal. Dan kom je weer op de baan en is het net alsof het weer winter is. Gelukkig is het dat nog niet helemaal, want ik vind het wel lekker dat het zomer is. Maar dat we op het ijs staan, is leuk en voelt meteen weer zoals het hoort."

'Dat is helaas niet zo'

Teamgenote Angel Daleman voelde veel zenuwen voor de eerste meters op het ijs, maar zo erg is het bij de kersverse wereldkampioen op de 1000 meter dan weer niet: "Het is niet dat ik weken heb afgeteld naar dit moment, we zitten in een trainingsproces en daar is dit een onderdeel van."

De rijders mogen dit jaar eerder dan in andere jaren de schaatsbaan op en dat is nog wel een puntje van kritiek volgens Wennemars: "Ik ben blij dat we nu het ijs op mogen en wat mij betreft moet het elk jaar zo zijn, maar dat is helaas niet zo tegenwoordig."

'We schaatsen allemaal prima'

Hoewel de schaatsers nog maar een ochtendje op het ijs hebben kunnen staan, heeft Wennemars het idee dat zijn ploeg er goed voor staat: "Als ik het zo een beetje bekijk schaatsen we allemaal prima. We hebben best wel wat dingen gedaan die op schaatsen lijken. Voor mijn gevoel heeft iedereen best wel makkelijk de schaatsslag te pakken."

Wennemars ging de afgelopen tijd met zijn teamgenoten van Team Essent onder meer op trainingskamp in het Italiaanse Collalbo. "Dat was goed, maar alles eromheen was ook prima in Nederland. We hebben veel getraind en dat houdt ook zeker niet op. Er is nog een lange periode te gaan."

Olympische Winterspelen

Het komende seizoen staat voor alle schaatsers vooral in het teken van de Olympische Winterspelen in Milaan, die in februari volgend jaar worden gehouden. Wennemars moet zich daar wel nog voor zien te plaatsen tijdens het Olympisch Kwalificatietoernooi. Dat toernooi staat eind december op het programma en daar worden de Nederlandse startbewijzen voor de Spelen verdeeld.