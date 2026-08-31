Als tiener was Steyn Land (25) uit Harkema een veelbelovende shorttracker. Land is een generatiegenoot van de veelbesproken Sven Roes, met wie hij streed op het ijs en ook een zeer hechte vriendschap opbouwde. Inmiddels heeft Land zijn schaatsijzers in de schuur gegooid en mikt hij op hele andere successen.

In juni 2020 postte Land een vrij droog berichtje op Instagram, waarin hij bekendmaakte de topsport op te geven. De Fries schreef: "Ik heb besloten te stoppen met shorttrack. Ik wil het team, sponsors en familie & vrienden bedanken voor de afgelopen seizoenen en de rest van het team succes wensen verder."

Sven Roes

Daaronder plaatste hij nog de hashtag #broezn, een verwijzing naar de vlogs op YouTube die hij maakte met Sven Roes. De term broez'n komt van de Groningse cultfiguur en ex-voetballer Henk de Haan en betekent zoveel als 'gas erop'. In de vlogs lieten de shorttrackers zien hoe ze trainen en hun vrije tijd besteden. Vaak was dat scheurend in een auto.

Roes kwam eerder dit jaar in het nieuws nadat hij was vermist. De winnaar van zilver op de 1500 meter bij het EK 2025 voelde zich erg somber vanwege slepende blessures. Na zijn veilige terugkeer bij zijn familie in Friesland schreef hij: "Mijn lichaam, en vooral mijn heup, heeft me al jaren tegengewerkt. Ik wilde mijn familie niet teleurstellen. Daardoor vergat ik mezelf. Ik bleef zeggen dat het goed ging, terwijl ik van binnen langzaam kapotging."

Drank

Land heeft in de zes jaar sinds zijn schaatspensioen een nieuwe carrière opgebouwd, of eigenlijk: twee nieuwe carrières. Hij is zanger van feestliederen en is ook een van de drijvende krachten achter het alcoholische drankmerk Boerenkracht. Op zijn website staat: "Steyn Land is sinds 2023 een bekende naam in de Friese muziekscene. Met meer dan 450.000 streams op Spotify, zorgt hij ervoor dat elke feesttent uit z'n dak gaat en is hij een grote naam geworden in de Friese feesten en festivals."

Het drankje Boerenshot van Boerenkracht bevat een promilage van 14,9 procent. De slogan luidt: "Boerenshot. Als een trekker door je strot." Oprichter Stoyjan de Jong meldt: "Wat als een idee over een robuust, romig toffee-shotje begon, voelde meteen goed. Samen met de vertrouwde ambacht van distilleerderij Weduwe Joustra gingen we aan de slag."

Festivals

Land heeft bij het drankje de rol aangemomen van Festival & Horeca Manager. Concreet: hij bezoekt feesten om Boerenshot te promoten, wat hij overigens ook doet op de socials.