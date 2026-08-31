Koen Verweij heeft een flink deel van zijn lichaam uitbesteed aan een tatoeëerder. De voormalig topschaatser en ex-partner van Jutta Leerdam is duidelijk 'in de Heer', blijkt wel uit de onthulling van het ontwerp op zijn hamstring.

Meer en meer speelt het geloof een rol op de voorgrond bij diverse topsporters. Zo zorgde voetballer Wout Weghorst van FC Twente recent voor een beetje opschudding door na zijn goal tegen Qarabag in de Conference League zijn dank uit te spreken aan God. Verweij denkt er duidelijk hetzelfde over en heeft de hele achterkant van zijn rechterbovenbeen beschikbaar gesteld voor een gigantische tatoeage van een gelovig tafereel.

Recent onthulde hij hoe de tattoo geworden is. Met de woorden 'Glorie aan de allerhoogste' op Instagram als begeleiding en emoji's die zijn geloofsovertuiging schetsen liet Verweij duidelijk blijken dat het niet zomaar een plaatje op zijn been is geworden, maar dat er een diepere betekenis achter zit. Inmiddels is de wond na het zetten ook weer geheeld en showt hij zijn nieuwe tattoo op Instagram tijdens een verblijf op een tropische bestemming.

Olympisch kampioen

De inmiddels 36-jarige Verweij was in zijn hoogtijdagen op het ijs een van de beste schaatsers van ons land. Hij was onderdeel van de gouden ploegenachtervolging op de Olympische Spelen van Sochi in 2014 en won individueel zilver (1500 meter) en brons (mass start). Buiten de Spelen om werd hij wereldkampioen allround en pakte hij met de team pursuit mannen tweemaal een gouden medaille op de WK afstanden.

Relatie met Jutta Leerdam

Tussen 2017 en 2022 had hij een relatie met Jutta Leerdam, de huidige olympisch kampioene op de 1000 meter. Nadat hun relatie eindigde, ging Leerdam in de liefde verder met de Amerikaanse influencer en bokser Jake Paul, met wie ze inmiddels verloofd is. Verweij bleef Leerdam altijd steunen in haar missie om de beste schaatsster te worden. Zij zaten ook samen in de zelf opgerichte ploeg WorldStream.