Voor Gaël Monfils staat er woensdagnacht iets bijzonders te gebeuren. De Franse tennisser speelt dan zijn misschien wel laatste wedstrijd ooit op de US Open. En dat ook nog eens op zijn veertigste (!) verjaardag. Het doet hem denken aan de tijd dat zijn eigen vader veertig jaar oud werd.

Monfils is bezig aan zijn laatste tennisjaar. Hij mocht met zijn geliefde Elina Svitolina al koppelen op het gemengd dubbelspel in New York, maar dat was voor de show. Nu wacht hem in het enkelspel de partij in de eerste ronde tegen de Paraguayaanse toptennisser Adolfo Daniel Vallejo. Monfils hoopt op de voor hem extra speciale dag te kunnen genieten en zijn wildcard die hij kreeg van de organisatie te verzilveren.

Eerbetoon aan vader

'Toen mijn vader veertig werd, vierde ik zijn verjaardag als jongetje zonder echt te begrijpen wat veertig betekende. Ik herinner me de kamer, de muziek, alle mensen om hem heen. En ik keek naar hem en dacht dat ik ooit net zo zou staan ​​als hij. Nu begrijp ik het. Veertig betekent elke keuze, elke val en elke hand die je weer opraapte. Hij was mijn eerste mentor. Dat is hij nog steeds. Alles wat ik weet over overeind blijven, heb ik van hem geleerd', schrijft Monfils op Instagram.

Spelen op zijn verjaardag

Hij wordt op 1 september 40 jaar. Op het moment dat zijn partij tegen Vallejo begint, is het in 'zijn' Europa weliswaar al 2 september, maar in Amerika is het dan nog een paar uur 1 september. Zijn verjaardag dus. En dan mag hij die ook nog eens op het hoogste niveau vieren. 'Vandaag is het mijn beurt. En het leven heeft er op zijn eigen manier iets bijzonders van gemaakt: ik mag mijn verjaardag doorbrengen op een tennisbaan, bij de US Open, en doen wat ik al sinds mijn kindertijd altijd al heb willen doen. Dus bedankt, leven. Voor de overwinningen en de blessures. Voor de twijfels die me aan het werk zetten. Voor de mensen die bleven toen het stil was. Vandaag niets te bewijzen. Gewoon veel om dankbaar voor te zijn, en nog één wedstrijd om alles te geven. 40, en nog steeds actief.'

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