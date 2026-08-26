Met de US Open gaat komende week het laatste grandslamtoernooi van 2026 van start. Van zondag 30 augustus tot en met zondag 13 september strijden de beste spelers ter wereld om de titel in New York. Lees hier je al dat tennisgeweld live kunt volgen.

Lange tijd leek het erop dat de titelverdediger bij de mannen afwezig zou zijn, maar uitgerekend in New York maakt Carlos Alcaraz na ruim vier maanden blessureleed zijn rentree. De Spanjaard miste daardoor Roland Garros en Wimbledon. Op de US Open won hij vorig jaar in de eindstrijd van grote rivaal Jannik Sinner, maar een herhaling komt er sowieso niet. De Italianse Wimbledon-winnaar is zelf deze keer afwezig door een knieblessure.

Bij de vrouwen verdedigt Aryna Sabalenka haar titel. De Belarussische nummer 1 van de wereld was de afgelopen twee jaar de sterkste. Voor Sabalenka staat er meer op het spel, want haar koppositie aan de ranglijst hangt aan een zijden draadje. Als ze haar titel niet prolongeert, raakt ze de nummer 1-positie sowieso kwijt.

De enkelspeltoernooien van de US Open gaa op zondag 30 augustus van start, maar enkele dagen eerder wordt er al een titel vergeven. Het gemengd dubbelspel wordt op dinsdag 24 en woensdag 25 augustus gehouden. Sinds vorig jaar gooide de organisatie de opzet van dat evenement volledig op de schop en dus doen er ook een hoop topspelers uit het enkelspel mee.

Live US Open 2026

De US Open is net als de andere grandslamtoernooien live te zien via tv-zender Eurosport en streamingsdienst HBO Max. De uitzending begint elke dag rond 17.00 uur Nederlandse tijd en gaat tot diep in de nacht door. Op de meeste dagen zijn de wedstrijden waarschijnlijk pas rond 06.00 in de Nederlandse ochtend klaar. In New York is het zes uur vroeger dan bij ons.

Via HBO Max kunnen de tennisfans overigens zelf bepalen welke wedstrijd ze willen kijken. Op de streamingsdienst worden alle wedstrijden van de US Open uitgezonden. Ook het dubbelspel, de junioren en het rolstoeltennis is daar te bekijken.

Nederlanders

Voorlopig zijn drie landgenoten zeker van deelname aan het hoofdtoernooi in het enkelspel. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong zijn door hun ranking direct geplaatst. Via de kwalificaties kunnen daar nog meer Nederlanders bijkomen. Die worden van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus gehouden.