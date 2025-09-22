Team rest van de wereld heeft zondagnacht verrassend de Laver Cup gewonnen ten koste van Team Europa. De Amerikanen hebben dit vooral te danken aan Taylor Fritz, die tot twee keer toe een absolute topspeler wist te verslaan.

Fritz versloeg op zaterdag Carlos Alcaraz al in een verrassend eenzijdige partij. In het eerste optreden van de Spanjaard sinds de US Open ging hij er in twee sets (6-3, 6-2) hard vanaf tegen de Amerikaan. Op dezelfde dag zorgde ook Alex de Minaur ook nog voor een zeer welkome zege. Hij was in twee sets véél te sterk voor de Duitser Alexander Zverev. De wedstrijd eindigde in 6-1 en 6-4 voor de Australiër.

Zondag volgden de laatste wedstrijden van het Laver Cup toernooi en Fritz was daar weer de beste. In San Francisco knalde de thuisspeler ook over Zverev heen. Fritz won met 6-3 en 7-6 van de Duitser en verzekerde Team rest van de wereld van de zege. Ook De Minaur won van Jakub Mensik in twee sets en Alcaraz wist zijn laatste partij wel te winnen van Francisco Cerundolo.

Andre Agassi

De zege van Team rest van de wereld betekende ook de eerste triomf voor Andre Agassi als teamcaptain. De Amerikaanse oud-topspeler debuteerde in San Francisco als trainer van het team en deed dat dus erg succesvol. Fritz vertelde na de zege ook al dat hij erg blij is met Agassi. "Als je de jongens op de bank ziet die er helemaal klaar voor zijn. Een legende van de sport als Agassi die uit zijn stoel springt om mij aan te moedigen. Dan is het onmogelijk om niet het vuur in je te hebben en alles te geven wat je hebt."

Fritz vertelde ook over het feest dat na de overwinning van de Laver Cup los ging barsten. "Wij gaan een hele leuke avond hebben. We gaan over een paar minuten zeker wat champagne ontkurken in de kleedkamer", zo vertelde Fritz tegenover ATP.