De tweede dag van de Laver Cup is op een drama uitgelopen voor de Europese tennissers. In San Francisco werden er vier partijen gespeeld en die werden allemaal gewonnen door Team Wereld. Carlos Alcaraz kreeg in zijn eerste optreden sinds de US Open zelfs een ongenadig pak slaag.

Alcaraz speelde vrijdag wel al een dubbelwedstrijd en won die ook, maar een dag later ging het helemaal fout tegen Taylor Fritz. De Amerikaan speelde de wedstrijd van zijn leven tegen de nummer 1 van de wereld en gaf de kersverse US Open-kampioen geen schijn van kans. Alcaraz had de vorige drie duels met Fritz gewonnen en creërde in de eerste game ook gelijk breakpoints, maar die benutte hij niet en vervolgens was het eenrichtingsverkeer. Fritz sloeg de Spanjaard met harde cijfers van de baan: 6-3, 6-2.

Ook Zverev keihard ten onder

Team Europa was de tweede dag begonnen met een 3-1-voorsprong, maar verloor alle vier de partijen, die de winnaar telkens 2 punten opleverden. Dat terwijl het toch zwaar geschut had ingezet, want naast Alcaraz kwam ook Alexander Zverev de baan op. De Duitser speelde tegen de Australiër Alex de Minaur en ook hij kreeg een ongenadig pak rammel: 1-6 4-6.

Omdat ook de partij van de Deen Holger Rune tegen de Argentijn Francisco Cerundolo, die vorige week met zijn land Nederland uitschakelde in de Davis Cup, en het dubbelspel verloren gingen, waren alle 8 te verdienen punten voor Team Wereld

Europa heeft wonder nodig

De tennissers van Team Europa hebben daardoor een wonder nodig om de titel in de Laver Cup te prolongeren. Team Wereld leidt met 9-3. De Europeanen moeten op de slotdag alle vier de wedstrijden winnen om alsnog de beker te pakken. Bij drie zeges zou de stand op 12-12 komen en dan volgt er een beslissingsduel.

Op de derde dag van het in 2017 geïntroduceerde showtoernooi, dat dit jaar in San Francisco wordt gehouden, leveren overwinningen 3 punten op. Het team dat als eerste 13 punten haalt, is de winnaar van het prestigieuze evenement. Tot nu toe won Team Europa het toernooi vijf van de zeven keer.