Aryna Sabalenka won zondag het Indian Wells-toernooi en daar was ze erg blij mee. De Wit-Russische noemde het 'een van de beste weken van haar leven' en nodigde ook nog een bijzondere gast uit op het veld.

Sabalenka is nog altijd de nummer één van de wereld en in de finale van Indian Wells kreeg ze haar kans op revanche. Tijdens de Australian Open kwam de Wit-Russische ook in de eindstrijd tegenover Elena Rybakina te staan. Toen verloor Sabalenka van haar Kazachse concurrenten. Op Indian Wells werd Sabalenka - Rybakina wederom de finale, maar nu waren de rollen dus omgedraaid.

Na de eerste set zag het er nog niet naar uit dat dit ging gebeuren, want Sabalenka leverde de eerste set met 6-3 in bij haar opponente. Daarna draaide ze het echter helemaal om. Sabalenka dwong Rybakina steeds meer tot foutjes en pakte set twee met dezelfde cijfers, waardoor ze de stand gelijk trok. Set drie was een zeer spannend, maar na een bloedstollende tiebreak bleek Sabalenka alsnog de beste en mocht zij de titel in ontvangst nemen.

Verloving

Voor Sabalenka was het 'een van de beste weken van haar leven', vertelde ze na haar zege op Indian Wells. De Wit-Russiche werd op 6 maart ten huwelijke gevraagd door haar verloofde Georgios Frangulis. Ze bedankte hem dan ook na haar overwinning. "Ik wil mijn verloofde ook bedanken. Deze week ga ik echt voor de rest van mijn leven blijven herinneren. Dat weet ik zeker", zei Sabalenka op de baan.

Puppy van Sabalenka

Na haar interview kreeg ze nog een mooie verrassing. Sabalenka kreeg deze week ook haar nieuwe puppy en haar verloofde had het beestje meegenomen voor de finale. De topspeelster nam de hond over en bracht hem de baan op. Ze zette hem zelfs nog even in de ijsbak, maar het beestje bleek niet onder de indruk. Sabalenka was in ieder geval erg blij dat haar nieuwe puppy erbij kon zijn en ze kijkt met vol vertrouwen uit naar de komende toernooien. Beginnend met de Miami Open die komende week van start gaat.