Trinity Rodman en Ben Shelton worden in Amerika gezien als een van de bekendste sportkoppels en de voetbalster gaat haar bekendheid nu nog meer vergroten. Op haar Instagram kondigt ze aan dat ze een vlogkanaal op Youtube is gestart.

Op haar Instagram plaatste Rodman, speelster van Washington Spirit en het Amerikaanse nationale elftal, een story waar fans al lang naar uitkijken. "Waar jullie allemaal op gewacht hebben. Youtube Trinity gaat aan de slag", vertelt Rodman bij een screenshot van haar nieuwe Youtube-kanaal. Te zien is dat ze haar eerste vlog al heeft geplaatst en dat er al 3,5 duizend mensen geabonneerd zijn op haar account.

Trinity Rodman en Ben Shelton

Eerder in 2025 maakten Rodman en Shelton bekend dat ze een relatie hebben. Eerstgenoemde maakt als voetbalster furore in de Verenigde Staten. Toch vindt Rodman ook genoeg tijd om voor bijna alle toernooien mee te reizen met haar vriend Shelton. De jonge Amerikaan staat op dit moment zesde op de ATP-rankings en hij pakte al drie ATP-titels. Shelton wordt al sinds jongs af aan getraind door zijn vader Bryan Shelton. Hij was vroeger zelf ook een niet onverdienstelijk tennisser.

Rodman en Shelton zorgden tijdens de US Open nog voor een hilarisch moment. Na een overwinning van de tennisser werd de laatste vraag op de persconferentie gesteld door zijn vriendin. Rodman vroeg Shelton waarom hij niet zo hard serveerde in het duel en dat zorgde voor hilariteit in de perszaal. De tennisser kon zijn vriendin niet veel later echter terugpakken. Na een wedstrijd van Washinghton Spirit, waar Rodman met twee goals de hoofdrol speelde, kreeg Shelton de kans om kritiek te uiten op nationale tv.

EA FC

Voor veel Nederlandse voetbalfans zal Rodman vooral bekend zijn van de game EA FC (vroeger FIFA). In de editie van dit jaar is de Amerikaanse een van de meestgebruikte spelers door haar snelheid en techniek. Met een rating van 85 en een snelheid van 91 is de rechtsbuiten een populaire kaart onder zowel hobbyspelers als de professionele gamers die EA FC als specialiteit hebben.