Trinity Rodman en Ben Shelton vormen al langere tijd een van de bekendste sportkoppels in de Verenigde Staten. De voetbalster stelde onlangs een opvallende vraag op een persconferentie van de US Open en Shelton pakte zijn vriendin zondagnacht terug.

De pesterijtjes tussen Rodman en Shelton begonnen op de persconferentie nadat de Amerikaanse tennisser op de US Open Pablo Carreño Busta wist te verslaan. De huidige nummer zes van de wereld wordt gezien als een van de beste serveerders van alle spelers, maar in zijn zege op de Spanjaard sloeg hij niet harder dan 135 kilometer per uur. Rodman besloot dan ook een opvallende vraag te stellen tijdens de persconferentie.

Rodman kreeg als laatste de beurt tijdens de persconferentie en vroeg aan haar vriend: 'Hoe kan het dat je vandaag niet boven de 135 mijl per uur (omgerekend 217 kilometer per uur red.) uitkwam?' Shelton schoot direct in de lach en vroeg aan de perschef wie haar het woord had gegeven. "Het was koud buiten en ik focuste meer op de juiste plekken. Volgende keer beter", antwoordde Shelton uiteindelijk toch de vraag van zijn vriendin. Een ronde na zijn zege op Carreño Busta moest Shelton echter opgeven in de partij tegen Adrien Mannarino.

Revanche van Shelton

Shelton kreeg echter zijn revanche na de wedstrijd van zijn vriendin zondagavond. Rodman had een hoofdrol in de zege van haar team Washington Spirit tegen Seattle Reign FC. Ze scoorde twee keer en dus werd ze achteraf geïnterviewd. Daar was ook Shelton bij aanwezig en hij kreeg zijn revanche en mocht een vraag stellen. "Allereerst wil ik zeggen, een goede wedstrijd Trinity. Twee mooie teamgoals vandaag. Kan je me vertellen over de dynamiek met je teamgenoten en waarom jullie elkaar zo goed kunnen vinden?"

Rodman is ook een graag geziene gast tijdens de grote toernooien, want de voetbalster steunt haar vriend tijdens alle grote toernooien die hij speelt. Shelton liet eerder al weten hoe belangrijk die steun voor hem is.