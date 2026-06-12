De Britse tennisser Dan Evans hangt na Wimbledon zijn racket officieel aan de wilgen. De tweevoudig toernooiwinnaar vindt het op 36-jarige leeftijd mooi geweest en gaat zich op andere dingen in zijn leven focussen.

Evans is in Groot-Brittannië een grote naam in het tennis. De tennisser uit Birmingham begon al op jonge leeftijd met de sport en werkte zich omhoog in de rankings. Zijn hoogste stand ooit op de ATP-ranglijst bereikte Evans in 2023. Toen stond hij 21e. Op een Grand Slam kwam Evans nooit verder dan de vierde ronde (op de Australian Open in 2017 en de US Open in 2021). Wel won hij twee ATP-titels. In 2021 was Evans de beste in Melbourne en in 2023 schreef de Brit het toernooi in Washington op zijn naam.

'Deze sport heeft me alles gegeven'

Op zijn Instagram vertelt Evans dat hij na Wimbledon zijn racket aan de wilgen zal hangen. "Na een ongelofelijke reis wil ik wat persoonlijk nieuws met jullie delen. Ik stop met tennis na Wimbledon. Deze sport heeft me alles gegeven. De vriendschappen, de ervaringen, de duels en zelfs de zware dagen waren achteraf gezien mooi. Ik heb elke minuut genoten van het zijn van een tennisser", start Evans zijn emotionele betoog.

"Aan mijn ouders, mijn vrouw en mijn familie dank jullie voor alle support tijdens de hoogte- en dieptepunten", geeft Evans ook een dankwoord aan de mensen om hem heen. "Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder jullie steun. Aan iedereen die de afgelopen jaren met mij samen heeft gewerkt; ook bedankt. De lijst is te lang om iedereen individueel op te noemen, maar jullie hebben me allemaal mee helpen vormen tot de man die ik nu ben."

Davis Cup

Het hoogtepunt van de carrière van Evans was zonder twijfel de Davis Cup in 2015. Met onder andere Andy Murray wist hij dat toernooi te winnen. Evans noemt die prijs 'de grootste eer die hij in zijn loopbaan heeft mogen meemaken'. Datzelfde geldt voor zijn deelname aan de Olympische Spelen in 2024.

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