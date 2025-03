Enorme verrassing op Indian Wells: reuzendoder die Carlos Alcaraz versloeg ook in finale de beste

Jack Draper is de winnaar van het Indian Wells-toernooi. De Brit schakelde eerder Carlos Alcaraz al uit en in de finale was hij ook te sterk voor Holger Rune. Dat zorgt ervoor dat de opmars van Draper op de ATP-ranglijst blijft doorzetten.

In de halve finale was Draper in drie sets nog te sterk voor de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz. Daarmee zorgde de Brit voor een enorme verrassing. Alcaraz was bijvorobeeld de titelverdediger op het prestigieuze Amerikaanse tennistoernooi. Door het verslaan van Ugo Humbert, Stefanos Tsitsipas, Tallon Griekspoor en Daniil Medvedev haalde ook Rune de eindstrijd op Indian Wells.

Finale

Kijkend naar de ranglijst en de recente vorm van Rune en Draper zou het gelijke strijd moeten worden tussen de twee, maar de Brit liet al snel zien dat er weinig te halen viel voor de Deen. Draper speelde ijzersterk en had slechts twee sets nodig om Rune te kraken. De Britse topspeler won met twee keer 6-2 en mocht daardoor al snel de trofee van Indian Wells omhoog houden.

Daardoor pakt Draper eindelijk weer eens een toernooizege. In Qatar was hij al dichtbij, maar toen versloeg Andrey Rublev hem in de finale. De laatste keer dat Draper een toernooi won was in het Oostenrijikse Wenen. Tijdens die wedstrijd in oktober bond hij onder andere Lorenzo Musetti aan de zegekar. De eindzege op Indian Wells was voor Draper wel de eerste keer dat hij een ATP Masters-titel pakte.

Rankings

Door de eindzege is Draper nu de top 10 van de ATP Rankings ingestormd. De Brit is nu terug te vinden op plek zeven. Ook Rune is gestegen door zijn finaleplaats. Hij bekleedt nu de twaalfde plaats op de ranglijst. De geschorste Jannik Sinner is nog altijd de nummer één van de wereld, gevolgd door Alexander Zverev.