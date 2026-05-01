Kei Nishikori hangt op 36-jarige leeftijd zijn tennisracket aan de wilgen. De voormalig nummer vier van de wereld brengt met zijn pensioen zijn vrije val in de rankings een halt toe.

Nishikori bereikte in 2014 op de US Open als eerste Japanse tennisser een finale in het enkelspel. De Kroaat Marin Cilic was daarin in drie sets te sterk. Nishikori werd na de Thai Paradorn Srichaphan de tweede Aziaat in de top 10 van de wereldranglijst bij de mannen.

Nishikori, die in 2015 met de vierde plaats zijn hoogste ranking ooit behaalde, won twaalf titels op de ATP Tour. Hij werd jarenlang geplaagd door blessures en zakte naar de 464e plaats op de wereldranglijst.

Een van de mooiste prijzen die Nishikori in zijn loopbaan wist te pakken, was de bronzen plak die hij in 2016 binnensleepte tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Andy Murray werd toen olympisch kampioen na een finale met Juan Martin del Potro. In de strijd om het brons versloeg Nishikori tennislegende Rafael Nadal in drie sets. Eerder in het toernooi zette de Japanner ook al knap de Fransman Gaël Monfils aan de kant.

'Eerlijk gezegd, had ik nog door willen gaan'

"Eerlijk gezegd had ik mijn carrière nog steeds graag willen voortzetten. Maar als ik terugkijk op alles tot nu toe, kan ik met trots zeggen dat ik alles heb gegeven. Ik ben ontzettend blij dat ik dit pad heb bewandeld. Ik zal van elk moment van de resterende wedstrijden genieten en tot het einde toe blijven vechten", aldus Nishikori. De Japanner wordt nog altijd gezien als de beste tennisser die Azië ooit heeft gezien in het enkelspel.

Nishikori geeft in zijn emotionele statement ook aan dat al zijn dromen in het tennis uitgekomen zijn. "Sinds ik een kind was, heb ik echte passie voor het tennis gehad. Ik wilde er alles aan doen om die ene droom te bereiken: meedoen met de allerbeste spelers ter wereld. Wat ik heb kunnen bereiken is iets waar ik extreem trots op ben", vertelt de afzwaaiende Japanner.