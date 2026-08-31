Arthur Fils ging als dé man in vorm en 'dark horse' naar de US Open, maar komt van een koude kermis thuis. De Fransman, als tiende geplaatst in New York, vloog er in de eerste ronde meteen vrij kansloos uit tegen een topper van weleer.

Fils werd een mooie Grand Slam toebedeeld op de US Open. De Fransman had het Masters-toernooi in Cincinnati gewonnen, het laatste grote toernooi in de voorbereiding op de Amerikaanse Grand Slam. In de loting voor de US Open trof hij het echter niet. Met Stefanos Tsitsipas tegenover zich kon hij zijn borst natmaken. De voormalig nummer 13 van de wereld en finalist van de Australian Open en Roland Garros van enkele jaren terug zorgde voor een daverende stunt op Flushing Meadows.

Stunt van jewelste

Nadat Fils de eerste set met 6-4 won, was het de Griek die domineerde. Het dubbeltje had in de tiebreak van de tweede set nog beide kanten op kunnen vallen, maar ging naar Tsitsipas. Daarmee legde hij de basis voor zijn latere zege. Op 1-1 in sets was Fils het helemaal kwijt. Hij verloor in een half uurtje tijd ook de tweede set (6-1) en kon niet anders dan vechten voor elk punt. Dat deed hij wel weer in de vierde set, maar Tsitsipas liet niet meer los: 6-4.

Kans op meer

De Griekse toptennisser van weleer was dolblij met zijn stunt, getuige zijn reactie op de baan. Met het uitschakelen van de nummer tien van de plaatsingslijst pakte hij een welkome opsteker. Tsitsipas glijdt namelijk al jaren weg uit de top van de wereldranglijst en kan een succesje wel gebruiken. Zeker op de US Open, waar hij nog nooit verder kwam dan de derde ronde. Door het meteen uitschakelen van Fils opent hij zijn kansen in het schema. In de volgende ronde treft Tsitsipas namelijk qualifier Lloyd Harris.

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