Tallon Griekspoor maakt zich niet druk over zijn mindere vorm richting de US Open. De Nederlander won al sinds 16 juli niet meer, maar volgens hem is er geen man overboord.

"Absoluut niet", vertelt Griekspoor als hem door de NOS wordt gevraagd naar mogelijke paniek richting de Amerikaanse US Open. "Als ik de ranking open, ziet het er prima uit. Er is geen wanhoop, ik voel mij goed." Griekspoor werd op zijn laatste drie toernooien in de eerste ronde uitgeschakeld.

Griekspoor besloot door zijn mindere vorm ook mee te doen aan de Winston-Salem Open, een toernooi dat vlak voor de US Open werd gehouden in Amerika. In de eerste ronde ging hij echter al onderuit tegen Martin Fucsovics, de uiteindelijke winnaar van het toernooi. Ook op de ATP-masterstoernooien in Cincinnati en het Canadese Toronto ging het in de eerste ronde mis tegen respectievelijk Hamad Medjedovic en Tomas Etcheverry.

'Een winst zou helpen'

Voor Griekspoor zou een overwinning al een enorme boost van zijn zelfvertrouwen zijn en dus kijkt hij uit naar de eerste ronde. "Tuurlijk, als tennisser heb je overwinningen nodig om je goed te voelen. Een overwinning hier zal veel doen. Veel helpen. Winston-Salem was een stap in de goede richting. Ik heb het werk kunnen doen wat ik moest doen. Ik ben ervan overtuigd dat het zich vroeg of laat gaat uitbetalen."

Griekspoor is ook van mening dat de US Open het beste in hem omhoog haalt. Dat hebben de resultaten in het verleden bewezen. Vorig seizoen kwam de Nederlander tot de derde ronde. "Ik heb een paar mindere weken achter de rug qua resultaten, dat is al een aantal jaren het geval. Maar ik ben blij dat ik hier in New York ben. Hier heb ik toch de beste herinneringen."

