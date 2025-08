In de Verenigde Staten is alles net ietsjes groter dan in de rest van de wereld. Niet vreemd ook dat de US Open in New York dit jaar met een recordbedrag aan prijzengeld komt. Daarmee overtreffen ze Wimbledon en Roland Garros.

Het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar heeft een prijzenpot van liefst 90 miljoen dollar, omgerekend ruim 77 miljoen euro. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van de voorgaande editie en het hoogste bedrag ooit gekoppeld aan een tennistoernooi.

Prijzengeld US Open

Voor de winnaars in het enkelspel ligt zowel bij de mannen als de vrouwen 5 miljoen dollar klaar, ongeveer 4,3 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog ongeveer 3 miljoen euro. Toen gingen toptennissers Jannik Sinner en Aryna Sabalenka met dat geld naar huis.

Topspelers verenigd in de ATP (mannen) en WTA (vrouwen) hebben opgeroepen tot een eerlijkere verdeling van de inkomsten bij de vier grandslams dit jaar, aangezien de topspelers kunnen profiteren van hogere prijzengelden, terwijl spelers op lagere niveaus vaak moeite hebben om rond te komen.

Hogere premies op US Open

Ook de premies in elke ronde van het toernooi stijgen met meer dan 10 procent. De US Open begint op 24 augustus. Vorig jaar kwamen er voor het eerst meer dan een miljoen bezoekers. Dit jaar zijn de Nederlanders Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Jesper de Jong en Arantxa Rus moeten zich door de kwalificaties zien te werken.

US Open overtreft andere grandslams

De US Open is met de nieuwe beslissing de grootste qua prijzengeld. Het jaar werd afgetrapt in Melbourne bij de Australian Open, waar zo'n 57,7 miljoen euro werd verdeeld en de winnaars met 2 miljoen naar huis gingen.

Op Roland Garros kregen Carlos Alcaraz en Coco Gauff 2,5 miljoen euro mee naar huis, maar was de algemene prijzenpot lager (56 miljoen euro). Bij het prestigieuze Wimbledon steeg het prijzengeld naar 62,5 miljoen euro en verdienden Jannik Sinner en Iga Swiatek 3,5 miljoen.