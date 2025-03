Novak Djokovic zorgt voor hartverwarmend moment: 'Ben je zenuwachtig'?

Toptennisser Novak Djokovic trof donderdagavond Sebastian Korda in de kwartfinale van het Masters-toernooi in Miami. Voor aanvang van de wedstrijd vond er een hartverwarmend moment plaats toen de Serviër een praatje maakte met een zichtbaar opgewonden jonge fan.

Toptennisser Novak Djokovic liep samen met de jongen de baan op tijdens de spelerspresentatie. De jongen kon zijn ogen niet geloven en Djokovic zag meteen dat de kleine man onder de indruk was. Hij probeerde hem gerust te stellen met een praatje. De Serviër maakte kort een praatje met de fan. "Is dit je eerste keer", vroeg hij, waar de fan bevestigend op antwoordde. "Ben je zenuwachtig", vroeg Djokovic vervolgens. De fan zei dat dit het geval was, waarna de toptennisser hem gerust stelde dat hij erbij was en dat de jongen alleen maar hoefde te zwaaien.

Tijdens de wedstrijd ging de eerste set gelijk op totdat de Amerikaan de weg kwijtraakte. Hij was volledig de concentratie kwijt tijdens de eerste breakkans voor Djokovic in de achtste game. Uiteindelijk bood hij de Serviër maar liefst drie kansen . Djokovic greep die kans met beide handen aan en serveerde vervolgens op zijn best, zonder puntverlies, om de eerste set met 6-3 te winnen. De set daarop was een stuk lastiger voor Djokovic, maar uiteindelijk pakte hij ook die via een tiebreak. De Serviër treft nu Gregor Dimitrov in de halve finales.

Zelfvertrouwen

Met het zelfvertrouwen van Djokovic zat het in ieder geval wel snor in de wedstrijd tegen Korda. "Ik verwacht altijd dat ik win, dat verandert niet. Ik heb slechts één keer eerder tegen Korda gespeeld. Hij is al jaren actief op de tour, dus het is best bijzonder dat we elkaar pas één keer hebben getroffen. Hij is enorm getalenteerd. Hij komt uit Florida en woont al zijn hele leven vlakbij Miami, dus hij zal veel steun krijgen. Ik moet erop voorbereid zijn dat elke wedstrijd lastiger wordt om te winnen."