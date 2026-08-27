De organisatoren van de US Open hebben een spectaculaire droneshow boven New York voorbereid, speciaal voor tennisicoon Roger Federer (45). De vijfvoudig winnaar van de Grand Slam keerde deze week terug op het iconische Flushing Meadows in New York voor demonstratiewedstrijden.

Op dinsdag 25 augustus stond Roger Federer centraal tijdens een bijzonder evenement, getiteld 'De Legende Keert Terug'. De voormalig toptennisser keerde terug naar New York, naar het Arthur Ashe Stadium, en speelde twee demonstratiewedstrijden.

Eerst nam Federer het in het enkelspel op tegen Andy Roddick en versloeg hem met 6-3, na een spectaculaire partij. Daarna vormde de Zwitser een team met John McEnroe en namen ze het op tegen Roddick en Andre Agassi. Federer en McEnroe wonnen met 7-5.

Na de twee wedstrijden hadden de Amerikanen een onvergetelijke show voorbereid voor de vijfvoudig US Open-kampioen. Boven de stad New York ontvouwde zich een droneshow, gewijd aan Federer, die het verhaal vertelde van zijn indrukwekkende carrière op Flushing Meadows.

'De beste aller tijden'

"Jouw talent, karakter en passie definiëren jou werkelijk als de beste tennisser aller tijden", klonk het in het Arthur Ashe Stadium, waar Federer de show bekeek samen met Roddick, Agassi en McEnroe. Achtereenvolgens werden al zijn 5 US Open-titels (2004-2008) uitgebeeld, waarbij de audio bestond uit zowel zijn eigen toespraken als fragmenten van de prijsuitreikingen.

Aan het einde van de show werden de boodschap "NY houdt van RF" en het US Open-logo geprojecteerd. "Het leven vliegt voorbij, zeker als je vier kinderen hebt. Je stopt met herinneren wat je hebt gedaan of meegemaakt. Dus het is alsof ik terugga in de tijd en alles even vertraagt, zodat je nog eens naar het verleden kunt kijken. Het leven op het circuit was buitengewoon", zei Federer tijdens de persconferentie op Flushing Meadows.

Mis niets van de US Open op Sportnieuws.nl. Volg via onze tennispagina het laatste nieuws, bekijk het prijzengeld en raadpleeg de tv-gids om te zien hoe je kunt kijken naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar.