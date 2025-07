Tallon Griekspoor is bij zijn eerste optreden sinds Wimbledon ontsnapt aan een enorme zeperd. De Nederlandse tennisser zag in de tweede ronde van het graveltoernooi in Bastad de qualifier Andrea Pellegrino vijf matchpoints krijgen, maar trok na een ongekende comeback toch aan het langste eind: 4-6, 7-6, 6-3. Griekspoor mag zich nu gaan opmaken voor clash met een landgenoot in de kwartfinales.

Griekspoor trok eind vorige maand met veel vertrouwen naar Wimbledon nadat hij op Mallorca zijn derde ATP-titel had gepakt. Zijn avontuur op het heilige gras was echter maar heel kort, want al in de eerste ronde vloog de mopperende Nederlander kansloos uit het toernooi. Hij besloot vervolgens zich af te melden voor het dubbelspel en besloot om tijdens een vakantie de batterij weer op te laden. Dat leek in Bastad weinig effect te hebben.

Dat terwijl Griekspoor het goed getroffen leek te hebben, want de 28-jarige Pellegrino deed in zijn hele carrière nog maar twee keer mee aan een ATP-toernooi. Toch verloor de Nederlander de eerste set van de nummer 139 van de wereld en kwam hij in de tweede set op een 3-0 achterstand. Griekspoor, die in de eerste ronde een bye had, kwam terug tot 3-3, maar werd in de achtste game weer gebroken en zag Pellegrino op eigen service een matchpoint krijgen.

Griekspoor door het oog van de naald

Die werkte de 29-jarige Griekspoor weg en hij brak de Italiaan terug. Op eigen service overleefde hij vervolgens ook een matchpoint en een tiebreak moest de beslissing brengen in de tweede set. Het doek leek daarin alsnog te vallen, maar Griekspoor won vanaf een 6-3 achterstand vijf punten op rij en dwong alsnog een derde set af.

De Italiaan liet in de eerste servicegame van Griekspoor nog een breakpoint liggen en zag de partij helemaal uit zijn handen glippen toen hij in de vierde game zelf gebroken werd. De nummer 29 van de wereld kreeg bij 5-3 de kans om de partij uit te serveren en maakte in tegenstelling tot zijn tegenstander het wel koeltjes af.

Nederlandse clash

Griekspoor, die als tweede geplaatst is in Zweden, mag zich opmaken voor een Nederlandse clash. Hij speelt vrijdag in de kwartfinales tegen Jesper de Jong, die eerder op de dag zijn partij in de tweede ronde won. Opvallend genoeg speelden de twee eerder dit jaar bij het ATP-toernooi van Montpellier ook al in de kwartfinale tegen elkaar. Toen wist De Jong te stunten tegen zijn landgenoot.

Botic van de Zandschulp

De Nederlandse tennissers zijn sowieso lekker op dreef in Bastad, want ook Botic van de Zandschulp zit nog in het toernooi. Hij won woensdag zijn partij tegen Mikael Ymer in de eerste ronde. Als hij zich bij Griekspoor en De Jong in de kwartfinales wil voegen, moet hij donderdag zien te winnen van de als zesde geplaatste Camilo Ugo Carabelli uit Argentinië.