Niemand wilde zondag de finale tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz op Wimbledon missen en dus reisden een heleboel beroemdheden af naar Londen. Dat gold ook voor Andre Agassi, maar de Amerikaanse tennislegende heeft daarmee wel voor een relletje gezorgd. Hij bezocht de finale zonder zijn beroemde vrouw Steffi Graf, maar met een heel omstreden persoon uit de tenniswereld.

Agassi was vorige maand ook al te gast bij de zinderende finale tussen Sinner en Alcaraz op Roland Garros en dus wilde hij de eindstrijd op Wimbledon tussen de twee rivalen zeker niet missen. De Amerikaan won het toernooi zelf in 1992 en dus was er voor hem natuurlijk een plaatsje in de Royal Box. Hij was niet de enige oud-winnaar die daar zat, want Richard Krajicek zat samen met zijn vrouw Daphne Deckers naast Agassi.

De Amerikaanse tennislegende heeft met Steffi Graf een partner die Wimbledon liefst zeven keer in het enkelspel heeft gewonnen, maar opvallend genoeg koos hij er in tegenstelling tot Krajicek niet voor om met zijn vrouw te komen kijken. Dat heeft flink wat rumoer opgeleverd en dat komt met name doordat Agassi samen met oud-tennisser Justin Gimelstob achter het gezin van de Britse kroonprins William en prinses Catherine zat.

Kritiek op keuze Agassi

De bekende tennisjournalist Ben Rothenberg, die jarenlang voor The New York Times werkte, reageerde direct via X: "Er zijn momenten geweest waarop de Royal Box er beter uitzag dan dat Justin Gimelstob recht achter prinses Catherine zit..."

Ook andere mensen spreken hun afkeer uit. 'Ik ben heel teleurgesteld in Agassi, ben benieuwd hoe Steffi hier over denkt', 'Het is onverklaarbaar dat Gimelstob in de Royal Box zit' en 'Dit zet Agassi in een negatief daglicht' valt er onder meer te lezen op sociale media.

There have certainly been better moments in #Wimbledon Royal Box optics than sitting Justin Gimelstob directly behind Princess Kate…https://t.co/SRix7NkpYl — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 13, 2025

Seksistische uitspraken

Gimelstob, die in zijn loopbaan de 63ste positie op de wereldranglijst haalde, is namelijk een omstreden figuur in de tenniswereld. Hij kwam in 2008 in opspraak door bizarre uitspraken over de voormalig topspeelster Anna Kournikova, die ook door haar uiterlijk veel aandacht kreeg.

"Ze is een bitch, ik verafschuw haar tot het niveau net onder haat. Ik wil hard op haar middenrif serveren. Als ze dan niet huilend van de baan loopt, heb ik mijn werk niet goed gedaan", sprak Gimelstob, die op dat moment bestuurslid was van de ATP, in aanloop naar een demonstratiewedstrijd tegen Kournikova. In het interview deed hij ook nog enkele seksistische uitspraken en later bood hij wel nog zijn excuses daarvoor aan.

Mishandelingszaak

In 2018 ging het opnieuw mis toen een man hem ervan beschuldigde dat hij meerdere keren geslagen was door Gimelstob. Dat zou zijn gebeurd toen hij samen met zijn vrouw en dochter op Halloween langs de deuren ging. De vrouw was op dat moment zwanger, maar kreeg uiteindelijk een miskraam en volgens haar was dat het gevolg van het incident.

Gimelstob besloot in de rechtszaak de beschuldigingen niet aan te vechten. Hij kreeg daardoor wel een straf, maar is officieel niet schuldig aan de feiten. De Amerikaan kwam daardoor wel weer onder vuur te liggen in de tenniswereld en besloot uiteindelijk ontslag te nemen als bestuurslid bij de ATP.

Ondanks al die problemen besloot Agassi om Gimelstob dus wel gewoon mee te nemen naar de finale en dat was niet voor het eerst. De twee Amerikanen keken vorige maand ook samen naar de eindstrijd op Roland Garros en bezochten vorig jaar ook al samen de Wimbledon-finale tussen Alcaraz en Novak Djokovic.

Steffi Graf

Het is onduidelijk waarom Agassi niet voor de veilige keuze ging en zijn vrouw Graf meenam naar de finale. De 22-voudig grandslamkampioene is door haar prestaties een graag geziene gast in de tenniswereld. Graf zorgde onlangs overigens wel voor een mysterie in Duitsland.