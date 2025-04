Tallon Griekspoor rekent wél af met talentvolle tiener na deceptie voor andere Nederlandse toptennisser

Tallon Griekspoor heeft maandag overtuigend gewonnen van Learner Tien bij het ATP-toernooi van München. De Nederlandse toptennisser had aan het begin van de eerste set nog wat moeite, maar liep er daarna snel overheen.

Tien moest zich kwalificeren voor het BMW Open en kwam daar in de finale Botic van de Zandschulp tegen. De Nederlander stond in 2022 en 2023 in de finale van het ATP-toernooi in München, maar was niet opgewassen tegen zijn Amerikaanse tegenstander. Tien won met 6-2 en 6-2 in sets.

Griekspoor wist dus wat hem te wachten stond tegen het 19-jarige talent. Tien, nummer 69 van de ATP-ranglijst, kwam ook tweemaal op voorsprong aan het begin van de eerste set, maar daarna draaide de Nederlander het om. De nummer 37 van de wereld won uiteindelijk met 6-4.

In de tweede set ging het heel hard. Griekspoor leek geen game meer weg te geven en kwam zo razendsnel op een 4-0 voorsprong. Tien deed nog wel wat terug, maar moest uiteindelijk wel het hoofd buigen voor de Nederlander: 6-2 in de tweede set. De tiener maakte eerder dit jaar de nodige indruk door Alexander Zverev (derde) en Daniil Medvedev (negende) te verslaan.

Toptennisser Carlos Alcaraz krijgt mislukte beker na winst in Monte Carlo: 'Dit is wat ik verdien' Carlos Alcaraz was natuurlijk dolblij na zijn zege in de finale van de Monte Carlo Masters. De Spanjaard versloeg Lorenzo Musetti en kreeg na afloop liefst twee bekers. De grote 'echte' én een mislukt exemplaar. Maar dat was vooral ook zijn eigen schuld.

Monte Carlo

Carlos Alcaraz won zondag de Masters in Monte Carlo, door in de finale van Lorenzo Musetti te winnen. Het was de tweede keer dit jaar dat de Spanjaard een toernooi won, nadat hij eerder al de beste was in Rotterdam. Alcaraz kreeg twee bekers voor zijn toernooiwinst in Monaco, waarvan één heel bijzondere.

Voorafgaand aan het toernooi werden de deelnemende tennissers gekoppeld aan een specialist in pottenbakken. Ze mochten een poging wagen om hun eigen beker te maken, echter ging het bij Alcaraz helemaal mis. Nog voordat hij iets fatsoenlijks kon opbouwen, zakte zijn werkje als een pudding in elkaar. De ingehuurde specialist greep meteen zijn kans en pakte dat misbaksel om Alcaraz geen nieuwe kans te gunnen.