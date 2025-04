Toptennisser Carlos Alcaraz krijgt mislukte beker na winst in Monte Carlo: 'Dit is wat ik verdien'

Carlos Alcaraz was natuurlijk dolblij na zijn zege in de finale van de Monte Carlo Masters. De Spanjaard versloeg Musetti en kreeg na afloop liefst twee bekers. De grote 'echte' én een mislukt exemplaar. Maar dat was vooral ook zijn eigen schuld.

Alcaraz sloeg zichzelf met zijn zege op Musetti ook nog eens bijna 950.000 euro rijker. Maar na afloop moest de Spanjaard vooral lachen om de tweede beker die hij in handen kreeg. Nadat hij op de baan de verplichte feestfoto's had gemaakt, moest hij naar de persconferentie om zijn toernooi na te beschouwen. Daar kreeg hij uit handen van de organisatie een compleet mislukte beker.

Misbaksel

Voorafgaand aan het toernooi werden de deelnemende tennissers gekoppeld aan een specialist in pottenbakken. Ze mochten een poging wagen om hun eigen beker te maken, echter ging het bij Alcaraz helemaal mis. Nog voordat hij iets fatsoenlijks kon opbouwen, zakte zijn werkje als een pudding in elkaar. De ingehuurde specialist greep meteen zijn kans en pakte dat misbaksel om Alcaraz geen nieuwe kans te gunnen.

'Dit is wat ik verdien'

Op de persconferentie kreeg hij het platgeslagen 'bekertje' in zijn handen gedrukt. "Dit is de trofee die ik heb gemaakt", lachte de winnaar van het tennistoernooi. "Ik had het beter kunnen doen. Maar ik ga deze houden", greep hij snel naar de échte beker die wél goed gelukt was. Maar al na het creëeren van zijn eigen prijs, toonde hij zich sportief. "Ik zal niet klagen. Dit is wat ik verdien."

ATP-ranking

Welke tennisser volgens hem de beste trofee kleide? "Grigor (Dimitrov, red.) maakte de beste", zei hij eerlijk. Alcaraz is de nieuwe nummer twee van de ATP-ranking. Door zijn 1000 gewonnen punten is hij over Alexander Zverev heen gegaan. Jannik Sinner is nog altijd onbedreigd de nummer één, ondanks dat hij de afgelopen 2,5 maand geschorst was vanwege een dopingstraf. Tallon Griekspoor is de beste Nederlander op plek 37. Door zijn uitschakeling in de eerste ronde in Monte Carlo zakte hij twee posities.