Serena Williams geniet na haar succesvolle tenniscarrière van het gezinsleven. Ze heeft via sociale media een boekje opengedaan over de opvoeding van haar dochters, maar daar wordt wisselend op gereageerd door haar volgers. "Ik moest even checken of ze het wel echt zelf was."

Williams ging in 2022 met pensioen als toptennisster. Ze heeft twee dochters met haar man Alexis Ohanian: Olympia (8) en Adira (2). Met de oudste had ze zondag een akkefietje, wat de nodige emotie opleverde.

"Ik zei dat mijn dochter naar bed moest. Dat deed ze niet en daarom moet ze nu een logeerpartijtje missen", deelde ze op X. "Ze huilde, maar wat ze niet wist, is dat ik harder huil. Ik haat het als ze huilt. Disciplineren is stom, maar soms is het belangrijk."

Voor veel volgers van het 44-jarige tennisicoon komt het bericht nogal uit de lucht vallen. "Wat moeten we met deze informatie", wordt er gereageerd op het bericht. "Ik moest even dubbelchecker of dit wel echt Serena Williams was", schrijft iemand anders.

I told my daughter to go to bed. She did not therefore, she missed out on her sleep over. She cried. But what she did not know is I cried harder. I hate when she cries. 💔 Discipline sucks. But sometimes it’s important. — Serena Williams (@serenawilliams) April 27, 2026

Kritiek

Er wordt ook kritiek geleverd op de opvoedingsmethode van de Amerikaanse. "Dit is niet gezond", vindt iemand "Zo leer je een kind niet omgaan met emoties." Anderen vinden het juist goed dat Williams voet bij stuk houdt. "Dat is echt ouderschap. Genoeg van ze houden om streng te zijn, zelfs als dat moeilijk is. Op een dag zal ze het begrijpen."

Olympia werd geboren via een keizersnede. De zwangerschap had veel impact op Williams. Ze vertelde eerder openhartig dat ze kampte met een postnatale depressie en dat ze worstelde met haar gewicht. Inmiddels heeft ze hard gewerkt aan haar lichaam. Naast trainen en gezond eten gaf ze toe dat ze het afslankmedicijn GLP-1 gebruikte. Daarmee viel ze wel 14 kilo af.