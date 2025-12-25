Venus Williams heeft een peperduur cadeau van haar zus Serena gekregen. Het 45-jarige tennisicoon stapte onlangs in het huwelijksbootje met de Italiaanse acteur en voormalig model Andrea Preti.

De ceremonie vond plaats in Florida en het evenement duurde maar liefst vijf dagen, na een symbolische bruiloft in Italië in september. Ook Serena Williams, de voormalige toptennisster en zus van Venus, was aanwezig op de bruiloft. Zij gaf het meest bizarre cadeau: een luxe jacht.

De bruiloft was het hoogtepunt van de vijfdaagse festiviteiten, inclusief jachtexcursies betaald door Serena Williams, diners in luxe restaurants en een sportieve middag met volleybal, pickleball en hindernisbanen.

Bizar duur cadeau

De organisatie van de bruiloft in Palm Beach lag in handen van Jennifer Zabinski, die eerder de ceremonie organiseerde toen Serena Williams trouwde met Alexis Ohanian. Serena was een van de meest betrokken personen om ervoor te zorgen dat het feest een doorslaand succes werd, aldus Gazzetta dello Sport.

De winnares van 23 Grand Slam-titels schonk het bruidspaar een jacht, tijdens een ceremonie die ze zelf op zee organiseerde ter ere van hen, met familie en goede vrienden: "We zongen, dansten, praatten en genoten van de tijd samen," zei Venus. "Ik kan niet beschrijven hoe mooi, kalm, heilig, spannend en heerlijk het was. Dit was gewoon een droom."

Venus Williams weer actief

De 45-jarige voormalig nummer één van de wereld liet onlangs zien dat ze nog niet aan stoppen denkt. In juli werd Venus de op één na oudste speelster in de geschiedenis die een enkelspelwedstrijd won op het WTA-circuit, tijdens het toernooi in Washington.

Na die overwinning bedankte de Amerikaanse publiekelijk haar verloofde, die op de tribune zat en haar luidkeels aanmoedigde.