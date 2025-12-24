Voor Venus Williams is 2025 een heel bijzonder jaar geworden. De Amerikaanse tennislegende maakt enkele maanden geleden op 45-jarige leeftijd haar comeback en ook op privévlak gaat het haar voor de wind. Williams is afgelopen weekend namelijk in het huwelijksbootje gestapt.

Williams was jarenlang vrijgezel, maar vorig jaar kwamen er ineens geruchten op gang over een mogelijke relatie met de Italiaan Andrea Preti, die acteur en model is. Daar bleek een kern van waarheid in te zitten en daarna ging het heel hard met het stel. Ze verloofden zich eerder dit jaar en het grote feest is nu dus ook al geweest.

De twee beroemdheden stapten afgelopen week in Florida in het huwelijksbootje en voor de genodigden was het wel een lange zit. De festiviteiten duurden namelijk vijf dagen. Williams genoot er in ieder geval flink van. "Ik kan niet beschrijven hoe mooi, kalm, heilig, spannend en heerlijk het was. Dit was gewoon een droom."

Comeback

Venus mag dan inmiddels 45 jaar oud zijn, maar ze is nog altijd niet gestopt als tennisster. Ze maakte in de zomer na ongeveer anderhalf jaar haar rentree op de baan en maakte direct indruk door te winnen van Peyton Stearns, die op dat moment bij de beste veertig speelsters ter wereld hoorde. Op de US Open haalde ze in het dubbelspel met de 22 jaar jongere Leylah Fernandez knap de kwartfinales.

De Amerikaanse winnares van zeven grandslamtitels zal ook in 2026 nog gaan spelen. Williams doet in de eerste week van het jaar mee aan een WTA-toernooi in Auckland.

Bizar cadeau van zus Serena

De naam van Venus Williams is natuurlijk voor altijd onlosmakelijk verbonden aan die van haar zus Serena. Zij was ook aanwezig bij de bruiloft en kwam op de proppen met een wel heel opmerkelijk huwelijkscadeau. Serena gaf haar oudere zus namelijk een yacht.

Williams kan het geld voor dure cadeaus overigens goed missen, want ze sloeg in haar loopbaan bijna 100 miljoen dollar bij elkaar. Daarnaast verdiende ze met allerlei sponsorcontracten waarschijnlijk nog veel meer geld. Het jongere Williams zusje is overigens zelf ook getrouwd. Ze stapte in 2017 in het huwelijksbootje met Alexis Ohanian, de mede-oprichter van Reddit. Williams en Ohanian hebben samen twee dochters.