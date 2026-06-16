Roland Garros was een toernooi vol verrassingen, maar de grootste van allemaal was zonder twijfel Maja Chwalinska. De Poolse haalde vanuit het niets de finale van het vrouwentoernooi en steeg daardoor enorm op de wereldranglijst. Toch leek het erop dat ze niet rechtstreeks geplaatst zou zijn voor Wimbledon, maar de tennisster kan twee weken voor het toernooi opgelucht ademhalen.

Chwalinska was voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar een relatief onbekende naam in de tenniswereld, maar dat is plotseling totaal veranderd. De Poolse sloeg zich in Parijs door de kwalificaties en kreeg vervolgens vleugels op het Franse gravel. Chwalinska haalde vanuit het niets de finale en verloor daarin pas van de Russische Mirra Andreeva.

Door dat ongekende succes steeg de Poolse van de 114e plek helemaal naar de 21e plaats van de wereldranglijst. Ook verdriedubbelde ze het totale prijzengeld uit haar loopbaan. In Parijs maakte ze zich nog zorgen of ze de hotelkosten nog wel kon betalen, maar daar hoeft ze de komende tijd niet voor te vrezen. Chwalinska werd in één klap 1,4 miljoen euro rijker.

Roland Garros-sensatie haalt opgelucht adem

Ondanks die hoge plaats op de wereldranglijst leek het erop dat ze voor Wimbledon opnieuw kwalificaties moest gaan spelen. De inschrijvingsdeadline sloot namelijk al voor Roland Garros begon en op dat moment stond de Poolse nog niet in de top 100. Haar ranking was dan ook niet voldoende om toegelaten te worden.

Chwalinska had echter nog een uitweg om toch direct toegelaten te worden, maar moest daarbij wel hopen op coulance van de organisatie van Wimbledon. Het toernooi mag tenslotte acht wildcards uitdelen en het was de grote vraag of de Roland Garros-finaliste er eentje zou gaan krijgen.

De tennissensatie kreeg dinsdag het verlossende nieuws dat zij inderdaad één van de speelsters is die een wildcard heeft ontvangen. Chwalinska mag daardoor voor de eerste keer sinds 2022 haar opwachting maken in het hoofdschema van Wimbledon. Toen haalde ze de tweede ronde.

Andere wildcards

Het toernooi heeft overigens pas zeven van de acht namen bekendgemaakt. Naast Chwalinska hebben ook zes Britse speelsters een wildcard gekregen. De achtste tennisster wordt later gekozen.

Bij de mannen zijn er nog maar zes van de acht uitgedeeld. Grigor Dimitrov en Stan Wawrinka zijn daar de grootste namen die er eentje hebben gekregen. De andere vier zijn naar Britse tennissers gegaan.

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