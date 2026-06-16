De zussen Venus en Serena Williams maken deze zomer allebei hun opwachting op Wimbledon. De veelvoudig grandslamkampioenen hebben van de organisatie een wildcard gekregen om samen mee te doen aan het dubbelspel. Dat maakt het toernooi dinsdag bekend.

De 45-jarige Venus en de 44-jarige Serena maakten allebei in het afgelopen jaar hun comeback. De oudste zus keerde vorig jaar al terug, maar de jongste deed dat pas afgelopen week. Serena was sinds de US Open van 2022 gestopt, maakte in het dubbelspel op het grastoernooi van Queen's haar rentree. Dat toernooi bleef voor de 44-jarige Amerikaanse beperkt tot één wedstrijd, omdat haar Canadese partner Victoria Mboko na de eerste gewonnen partij geblesseerd raakte. Zij heeft zich ook al afgemeld voor Wimbledon.

Hereniging Venus en Serena Williams

Williams doet deze week in Berlijn samen met de Tsjechische Karolina Muchova ook weer mee aan het dubbelspel en dat zal op Wimbledon ook het geval zijn. Daar gaat ze dus spelen met zus Venus en daarmee wordt één van de succesvolste duo's in het tennis ooit herenigd.

De twee Williams-zusjes wonnen in het verleden liefst zes keer het dubbelspel op het heilige gras in Londen. In 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 en 2016 pakten ze de titel. Venus en Serena wisten ook vier keer de Australian Open, twee keer Roland Garros en twee keer de US Open te winnen. In 2000, 2008 en 2012 werden ze samen ook nog een olympisch kampioen.

Het is voor het eerst sinds de US Open van 2022 dat ze weer samen gaan dubbelen. Dat leek tot voor kort het laatste toernooi ooit van Serena te worden, maar zij besloot onlangs dus om net als haar zus weer terug te keren.

Wildcard in enkelspel nog onzeker

Het is nog onduidelijk één van de Williams-zussen ook een wildcard voor het enkelspel van Wimbledon krijgt. Acht speelsters gaan een wildcard krijgen, maar Wimbledon heeft voorlopig nog maar zeven namen bekendgemaakt. Daar zaten Venus en Serena allebei niet tussen.

Venus deed in het enkelspel ook met een wildcard mee aan de afgelopen edities van de US Open en Australian Open, maar strandde steeds snel. In New York haalde ze in het dubbelspel met Leylah Fernandez wel knap de kwartfinales.

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