Jesper de Jong ligt uit het ATP-toernooi in Shanghai. De Nederlandse tennisser deed zijn uiterste best tegen Felix Auger Aliassime, maar de Canadees won met 2-0 in sets (6-4 en 7-5).

De Jong wist zich te plaatsen voor het bekende ATP-toernooi in Shanghai waar bijna de hele wereldtop aan meedoet. In de eerste ronde rekende de Nederlander af met thuisspeler Yi Zhou, maar in ronde twee wist de Haarlemmer pas echt te verrassen. De als zeventien geplaatste speler Jakub Mensik werd door De Jong aan de kant gezet. Daardoor mocht de Nederlander het in ronde drie opnemen tegen Auger Aliassime.

De Canadees, die bekend staat om zijn snoeiharde service, is al weken in een uitstekende vorm en liet dit ook zien tegen De Jong. De Nederlander had een aantal keer een kans op een break, maar ook Auger Aliassime liet geen enkele kans liggen. De eerste set ging met 6-4 naar de huidige nummer dertien van de wereld en ook set 2 pakte de Canadees met 7-5. Voor De Jong is het toernooi daarmee klaar en Auger Aliassime neemt het op tegen de winnaar van Luciano Darderi tegen Lorenzo Musetti.

Jesper de Jong

De ster van de 25-jarige De Jong is rijzende. De Nederlander zit nog altijd in de buurt van zijn hoogste ATP-notering ooit. Op dit moment staat hij 81e van de wereld en dat terwijl hij bij de vorige update nog de nummer 79 was, zijn hoogste notering ooit. Waar andere Nederlandse toptennissers als Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp regelmatig van coach wisselen, werkt De Jong al lange tijd samen met zijn trainer Bas van Bentum.

Tijdens de meest recente Grand Slam, de US Open, plaatste De Jong zich ook, maar toen was het na ronde één al klaar. De Haarlemmer verloor van de Amerikaanse thuisspeler Brandon Nakashima.