Jesper de Jong heeft een ongekende prestatie neergezet op het masterstoernooi van Shanghai. De Nederlander rekende in de tweede ronde af met de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 18 van de wereld. Het werd 4-6 7-6 6-4.

De partij begon stroef voor beide tennissers. De Jong leverde zijn servicegame meteen in, maar dat deed Mensik ook. Daardoor begonnen ze vanaf 1-1 weer met een schone lei. Lang ging het gelijk op in de openingsset, tot het laatste moment. Vier keer kon De Jong zich naar 5-4 in games slaan, maar het was juist Mensik die toesloeg op zijn enige breakpoint. Daarna serveerde hij de set uit.

Spanning om te snijden

In het tweede bedrijf mopperde De Jong, omdat hij in de games van Mensik nauwelijks in de buurt kwam. Toch waren er bij 4-4 meer dan genoeg kansen. Liefst vier om precies te zijn. Maar net als in de eerste set lukte het de Nederlander niet om de game binnen te halen. Doordat er niet gebroken werd, kwam er een tiebreak. Hierin was De Jong heer en meester: 7-2.

Dus kwam er een beslissende set. Die werd even verstoord door een drone, die laag boven de baan vloog. Daar wist De Jong wel raad mee: hij lanceerde een tennisbal richting het apparaat. En weg was-ie. Stoïcijns ging hij verder en op love maakte hij er 2-2 van in de derde set. Meteen daarna brak hij Mensik om op 3-2 te komen.

De Jong hield vervolgens zijn eigen servicegame en kwam op 4-2. De Tsjech bleef in leven door bij die stand twee breakpunten van De Jong weg te werken. Uiteindelijk moest het in zijn eigen game gebeuren. Op het tweede matchpoint sloeg De Jong toe.

Primeur voor De Jong

Daarmee plaatste hij zich voor de tweede keer in zijn carrière voor de derde ronde van een ATP 1000-toernooi. Ook won hij voor het eerst van iemand binnen de top 20 van de wereld; Mensik is de nummer zestien. Eerder dit jaar versloeg hij Alejandro Davidovich Fokina, toen de nummer 25 van de wereld.

Prijzengeld De Jong

Door zijn overwinning in de tweede ronde is De Jong verzekerd van 51.638 euro. Een plek in de achtste finales levert meer dan 88.000 euro op. In de derde ronde wacht Félix Auger-Aliassime, onlangs nog halve finalist op de US Open.