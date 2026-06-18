Toptennisser Casper Ruud is afgelopen weekend getrouwd met zijn jarenlange vriendin en verloofde Maria Galligani. De twee vierden een weekend lang feest op Mallorca, het Spaanse eiland waar ze zo van zijn gaan houden en waar ze nog geregeld komen. De bruiloft was speciaal, met hun zes maanden oude dochtertje erbij.

Ruud (27) en Galligani (28) vierden hun huwelijk voor al hun geliefden in het Grand Hotel Son Net, vertellen ze aan Vogue. Er was een welkomsfeestje, een sportdag met een golftoernooi, yoga en een tuinfeest. "We wilden een bruiloft vol leven en liefde, waar onze gasten een inkijkje konden krijgen in de liefde die we voor elkaar hebben", vertelt Galligani.

Speciale dresscode

Ze probeerden de geboorte van hun eerste kind, afgelopen januari, zo te plannen dat ze erbij kon zijn op het huwelijksfeest. "Ze was tegelijkertijd de jongste en belangrijkste gast die dag." Over de speciale kleding werd goed nagedacht. Op het tuinfeest was de dresscode zelfs 'Wimbledon, groen en wit'. Het meest emotionele moment voor de Noorse toptennisser was toen hij zijn vrouw in haar bruidsjurk aan zag komen lopen.

"Ik had het moeilijk om mijn tranen te bedwingen. Ik voelde me emotioneel, dankbaar, gelukkig en blij, allemaal tegelijkertijd", weet Ruud nog. "Nadat we allebei 'ja' hadden gezegd, werd de sfeer luchtiger en feestelijk. We liepen als man en vrouw terug op het nummer Ain't No Mountain High Enough", zegt Julia.

'Alles waar we van droomden'

Nu het feest alweer een paar dagen voorbij is, kijken ze met veel plezier terug op de mooie tijd. "We zijn natuurlijk ontzettend blij. Het voelde echt als het beste weekend van ons leven. We konden dat ook nog vieren met onze naasten. Het werd alles waar we van droomden."

Ruud bereikte op Roland Garros de vierde ronde, waarin hij verloor van de Braziliaan Joao Fonseca. Daarna nam hij vrijaf om zich voor te bereiden op de bruiloft. Als nummer 14 van de wereld wordt er op Wimbledon eind juni en begin juli weer veel van hem verwacht.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover