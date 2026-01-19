Voor tennisser Casper Ruud is de Australian Open dit jaar extra speciaal. De kans bestaat namelijk dat de Noor tijdens het toernooi door een belletje plotseling op het vliegtuig stapt naar zijn thuisland. Zijn vrouw is namelijk hoogzwanger en Ruud is van plan om direct terug te keren als zij gaat bevallen.

Ruud speelde maandag zijn eerste partij in Melbourne en was daarin veel te sterk voor Mattia Bellucci. De als twaalfde geplaatste tennisser versloeg de Italiaan met 6-1, 6-2, 6-4 en moet dus nog zeker twee dagen langer blijven in Australië, want woensdag speelt hij zijn tweede ronde tegen de Spanjaard Jaume Munar.

Er bestaat echter een kans dat hij die wedstrijd niet gaat spelen, want Ruud heeft aan zijn vrouw Maria Galligani beloofd dat hij direct naar huis terugkeert als zij gaat bevallen. De geliefde van de drievoudig grandslamfinalist is op dit moment hoogzwanger en het kan ieder moment gaan gebeuren.

'Ik ben hier zolang ze het toelaat'

"Het is een interessant situatie", erkende Ruud na zijn eerste partij op de Australian Open. "Ik moet Maria allereerst bedanken dat ze me hierheen liet gaan. Ik weet dat ze thuis aan het rusten is en zich klaarmaakt. Het geluid van mijn telefoon staat de hele tijd aan, behalve als ik speel. Als ze belt dat ze gaat bevallen dan zal ik hier de volgende dag niet meer zijn. Er is meer in het leven dan tennis, maar ik ga hier zijn zolang het kan en zolang Maria dat toelaat."

Desondanks vond Ruud het niet moeilijk om zijn aandacht bij zijn wedstrijd te houden. "Als ik speel dan focus ik me puur op het tennis. Ik ging de baan op en wist dat er niets aan de hand was dus ik kon me focussen, maar hopelijk kan ik mijn wedstrijden spelen, gaat alles goed thuis en kan ik volgend jaar terugkeren als vader."

Slecht huwelijk met Australian Open

Mogelijk hebben de eerdere resultaten van de Noor op de Australian Open een rol gespeeld in het feit dat hij toestemming kreeg van zijn vrouw om toch naar Melbourne te gaan. Ruud haalde in het verleden de finale op Roland Garros (tweemaal) en de US Open, maar de Australian Open lijkt hem minder goed te liggen. Hij wist één keer de achtste finales te bereiken, maar sneuvelde in zijn andere vijf deelnames nog eerder. De kans is dus groot dat Ruud snel weer naar huis kan.

Ruud en Galligani zijn samen sinds 2018, verloofden zich in het najaar van 2024 en trouwden onlangs formeel voor de wet. Het grote feest moet echter nog gaan plaatsvinden. Het is voor de twee te hopen dat ze een beter huwelijk zijn dan Ruud en de Australian Open.

