Carlos Alcaraz keert op de US Open terug na een lange periode van blessureleed. Tegenover de aanwezige pers vertelt de Spanjaard over de moeilijkste momenten tijdens zijn blessure, bevestigt hij dat deze terugkeer eigenlijk niet ideaal is en doet hij ook een belofte.

Alcaraz kreeg in april te maken met een hele nare polsblessure. De Spanjaard lag er maanden uit en hij mistte grote toernooien zoals Roland Garros en Wimbledon. Alcaraz zette alles op alles om terug te keren op de baan voor de Amerikaanse hardcourttour. Dat lukte niet helemaal. Alcaraz moest zich nog afmelden voor de Cincinnati Open, maar is wel op tijd fit voor de US Open. Tegenover de pers op dat toernooi vertelt hij over zijn blessureperiode. "Ik kon de eerste paar maanden bijna niets doen met mijn rechterarm."

Voor Alcaraz was de eerste periode van zijn blessure er een waarin hij veel tijd met zijn familie en vrienden kon besteden. Daarna was het tijd om het weer op te bouwen. Daarin was voor Alcaraz één ding heel belangrijk. Hij wilde als dezelfde tennisser met dezelfde identiteit terugkomen op de baan. "Ik heb niks aangepast als je kijkt naar mijn techniek of de manier waarop ik speel. Ik wilde weer voelen dat ik mezelf kon zijn. Voor mij is het belangrijkste om mijn identiteit te houden. We gaan op de US Open de oude Alcaraz zien zoals ik speelde", belooft de tennisser.

'Timing is misschien niet ideaal'

Alcaraz beseft dat terugkeren op een toernooi als de US Open misschien niet ideaal voor hem is. Na een blessure direct weer een vijfsetstoernooi spelen, is volgens de Spanjaard zeker een 'grote uitdaging'. Alcaraz noemt het zelfs 'waarschijnlijk niet de ideale timing' om de US Open nu te spelen. Toch is hij vol vertrouwen. "Ik denk dat er geen beter toernooi is om de liefde van de fans weer te voelen. En Roger Federer en Rafael Nadal wonnen ook Grand Slams nadat ze lang geblesseerd waren."

Terwijl Alcaraz op de US Open juist terugkeert, moest zijn rivaal Jannik Sinner zich afmelden. De Spanjaard weet als geen ander waar de Italiaan zich in bevindt. Alcaraz wenst Sinner 'al het beste in zijn herstel'. "Ik hoop dat hij zo snel mogelijk terugkomt en op zijn allerbest terugkeert", deelt Alcaraz zijn boodschap richting de Italiaan.