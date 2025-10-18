Deense toptennisser Holger Rune verliet zaterdag in tranen de baan tijdens de halve finale van de Stockholm Open. Toen de ernst van zijn blessure duidelijk werd hield zelfs zijn team het niet droog.

Rune speelde de halve finale van het toernooi tegen de Fransman Ugo Humbert, nummer 24 van der wereldranglijst. De Deen verloor de eerste set met 6-4 en bij een 2-2-stand in de tweede set ging het volledig mis.

De nummer tien van de ATP-ranglijst kreeg last van zijn been en voelde meteen dat het niet goed was. "Hij huilt en vertelt de fysio dat hij zijn achillespees hoorde knappen", schrijft tenniscommentator en -journalist José Morgado op X.

"Zijn team is ook bijna in tranen. Afschuwelijke taferelen", vervolgt hij. Bij het scheuren van de achillespees voel je vaak een plotse, hevige pijn onderaan de kuit of enkel. Het is dan bijna onmogelijk om te lopen. Rune kon de partij dan ook niet meer vervolgen en moest ondersteund door een lid van de medische staf de baan verlaten. Dus gaat Humbert naar de finale in Zweden.

'Heel vervelend'

De Fransman reageerde na afloop op het drama en wenst zijn tegenstander sterkte. "Dit is niet de manier waarop ik wilde winnen. Ik ben heel telerugesteld voor Holger", zegt hij. "Ik hoop dat het goed komt en wens hem een snel herstel. Het was een goede wedstrijd. Hij speelde wat beter dan ik. Ik vind het heel vervelend voor hem."

Het zal zeker maanden duren voordat Rune weer kan tennissen als blijkt dat zijn achillespees daadwerkelijk is gescheurd.