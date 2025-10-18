Daphne Deckers, de vrouw van ex-toptennisser Richard Krajicek, heeft zich openhartig uitgesproken over een situatie waar veel vrouwen mee worstelen. Zelf kreeg ze er al relatief vroeg in haar leven mee te maken. "Het heeft jaren geduurd voor ik wist wat er aan de hand was."

Deckers wil het taboe rond de overgang doorbreken. Het is zaterdag dan ook Wereld Menopauze Dag. Ze spreekt daarom over haar eigen ervanringen. "Ik ging zelf al op mijn 43e in de overgang, en het heeft jaren geduurd voordat ik überhaupt begreep wat er met me aan de hand was. Want iedereen zei: de overgang, nee, dat is het niet, daar ben je nog te jong voor", schrijft ze op Instagram.

'Niet de ondergang'

Tijdens de menopauze krijgen vrouwen te maken met fysieke klachten en emotinele symptomen. Daar is steeds meer informatie over bekend. "Het is niet iets waarin je alleen maar dingen verliest, maar er zijn ook positieve kanten. Het heet de overgang en niet de ondergang."

De schrijfster hoopt dan ook dat vrouwen zich sneller uitspreken over het onderwerp. "In plaats van dat het zo'n geheim verborgen dingetje wordt." Als je weet wat er met je aan de hand is, kun je namelijk ook geholpen worden. "En dan wordt je leven eigenlijk weer van jou."

Gezondheidsprobleem

Inmiddels is Deckers 56 jaar oud en heeft ze ook al wat ouderdomsklachten. Dat onthulde ze onlangs in een interview. De columniste had er last van dat ze ploteseling haar hartslag kon horen in haar oor.

Na een bezoekje aan de KNO-arts bleek het gelukkig mee te vallen. "Die zei dat ik een extreem goed gehoor heb. Nou, dat was nieuw voor mij. Maar in je hersenen zit een soort filter om het lawaai in je eigen lichaam te dempen." Dat filter was verouderd en werkt dus niet meer zo goed.