Toptennisser Alexander Zverev heeft de finale van het ATP-toernooi van Stuttgart verloren. Hij verloor van de Amerikaanse aartsrivaal Taylor Fritz. Het is de vijfde keer op rij dat hij van Fritz verloor. 'Ik word zo moe van jou'.

Het ATP-toernooi van Stuttgart was sterk bezet. Het grastoernooi is het startschot voor de toernooien richting Wimbledon, dat eind deze maand begint. Het Duitse publiek kreeg de droomfinale: tussen de nummer drie van de wereld, Zverev, en de nummer vier van de wereld, Fritz.

Oftewel: de beste tennissers van dit moment na Roland Garros-finalisten Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. De 28-jarige Zverev overwon in de halve finale de servicekracht van Ben Shelton en hoopte in de finale opnieuw een Amerikaan te verslaan. Maar de één jaar jongere Fritz (27) was voor de vijfde keer op rij te sterk voor de beste tennissers zonder grandslamwinst: 6-3 7-6 (0).

'Ik ben zó klaar met jou'

In zijn praatje richting het publiek na de wedstrijd, sneerde hij op humoristische wijze naar zijn tegenstander. "En dan, last but not least: Taylor, ik ben zó fucking klaar met jou. Ik wil je de komende twee of drie jaar niet meer zien. Blijf alsjeblieft uit mijn buurt. Kom niet meer naar Duitsland." Fritz kijkt met een glimlach toe.

Angstgegner

Zverev heeft een aardig gravelseizoen achter de rug. Hij strandde in de kwartfinale van Roland Garros door te verliezen van Novak Djokovic. In de vierde ronde versloeg hij Nederlander Tallon Griekspoor, die op moest geven vanwege een blessure. De Duitser wordt gezien als de beste tennisser die nog nooit een grandslamtitel won. Hij stond in de finale van de Australian Open (2025), Roland Garros (2024) en de US Open (2020), maar won nooit.

De Amerikaanse Fritz won ook nog nooit een grandslamtoernooi en is - op zijn Duits gezegd - een heuse angstgegner van Zverev. De Duitser won voor het laatst op 15 mei 2024, meer dan een jaar geleden.

Laatste wedstrijden Fritz - Zverev:

Stuttgart: Taylor Fritz 6-3 7-6 (0) Alexander Zverev

ATP Finals: Taylor Fritz 6-3 3-6 7-6 (3) Alexander Zverev

Laver Cup: Taylor Fritz 6-4 7-5 Alexander Zverev

US Open: Taylor Fritz 7-6 (2) 3-6 6-4 7-6 (3) Alexander Zverev

Wimbledon: Taylor Fritz 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 6-3 Alexander Zverev

