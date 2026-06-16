De speculaties over een nieuwe relatie van toptennisster Emma Raducanu kunnen de prullenbak in nu er foto's en zelfs ooggetuigen zijn opgedoken van een intieme band met een veel oudere man. Een paar uur nadat ze de finale van WTA Londen had verloren van Donna Vekic, liep ze hand in hand en knuffelend door een park.

Het liefdesleven van de 23-jarige Raducanu is veelbesproken, zeker in haar land Groot-Brittannië. Zo werd de US Open-kampioene van 2021 lang in verband gebracht met Carlos Alcaraz, de meervoudig Grand Slam-kampioen en voormalig nummer één van de wereld. De Britse pers smulde van de roddels en plaatste het ene na het andere bericht. Daar kunnen ze nu definitief mee stoppen, nu ze gelukkig lijkt met de onbekende John Friend.

The Sun heeft foto's in handen gekregen van Raducanu en Friend, die in het dagelijks leven PR-expert zou zijn. Hij is 32 jaar oud en dus negen jaar ouder dan de Engelse toptennisster. Ze staken volgens een ooggetuige, die de twee tegenkwam toen ze een hond uitlieten in een park, hun liefde voor elkaar niet onder stoelen of banken. Ze zaten hand in hand op een bankje en staarden elkaar diep in de ogen aan, voordat ze in een innige knuffel belandden.

'Ze oogden verliefd'

"Ze zagen eruit alsof ze niks gaven om dat de wereld hen zo zag wandelen door het publiek", vertelt de getuige aan de Britse tabloid. "Ze oogden verliefd en je kon aan niks zien dat ze een paar uur eerder nog een finale had verloren op de tennisbaan. Elke teleurstelling die ze mogelijk had, was als sneeuw voor de zon verdwenen toen ze met elkaar knuffelden. Ze waren zeker niet zelfbewust bezig met het feit dat ze samen gezien werden en klef waren. Er waren heel veel mensen in de buurt."

Strenge opvoeding

Raducanu werd streng opgevoed door haar ouders en gaf in een interview over relaties aan dat haar ouders dat niet zagen zitten, omdat die af zouden leiden van haar training en topsportcarrière. Voor zover bekend was ze alleen tussen 2023 en 2024 samen met Carlo Agostinelli. Elke andere relatie daarna was vooral gebaseerd op geruchten.

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