Emma Raducanu liet eindelijk weer eens haar racket spreken tijdens Queen's in Londen. De Engelse toptennisster verdween een tijdje van de radar en worstelde eigenlijk al sinds haar US Open-zege in 2021. Maar op het gras in haar vaderland haalde ze de finale, die ze verloor van lucky loser Donna Vekic. Ze streek er een flink bedrag aan prijzengeld mee op, waarvan ze een groot gedeelte weer in moet leveren.

De 23-jarige Raducanu meldde zich na het tennistoernooi in Queen's af voor het volgende grastoernooi op Engelse bodem in Nottingham. Ongetwijfeld neemt ze even een pauze om straks weer fit te zijn voor Wimbledon, dat eind juni begint. Dat herstellen wordt haar extra makkelijk gemaakt door het prijzengeld dat ze verdiende met haar finale in Londen. Ze kreeg ruim 157.000 euro van de organisatie, maar mag maar bijna de helft houden.

De belastingregels in Groot-Brittannië doen pijn bij de tennisster. Volgens belastingexpert Nicole Zalys moet Raducanu bijna de helft van haar verdiensten inleveren. "Als we ervan uitgaan dat Emma een gewone belastingbetaler is met een inkomen dat door de grens van 125.000 pond gaat, dan is het percentage dat ze moet betalen 45 procent. Ze moet daar bovenop waarschijnlijk ook een verzekering van twee procent van haar inkomen betalen. Daardoor zal haar rekening een percentage van 47 procent zijn", zegt Zalys tegen Express.

74.000 afdragen

Een snelle rekensom leert dat ze dus 47 procent van 157.000 euro zal moeten betalen aan de Britse belastingdienst. Dat komt neer op zo'n 74.000 euro. Het totaal min het te betalen levert haar een netto opbrengst van 83.000 euro op van haar finale op Queen's.

Reactie Raducanu

Na haar verloren finale op eigen bodem bedankte ze de honderden fans die voor haar juichten en klapten. "Het is een ongelofelijke week geweest voor me, om de finale hier te halen. Bedankt voor het mij door moeilijke perioden helpen deze week. Ik ben trots op hoe ik gevochten heb. Dat is iets wat ik niet altijd gedaan heb in de afgelopen jaren, dus dat is positief.

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