Tim van Rijthoven won in 2022 tegen alle verwachtingen in het grastoernooi van Rosmalen. Maar net zo snel als hij opkwam, verdween hij weer van het strijdtoneel. Terwijl Wimbledon in volle gang is, vecht de toptennisser vooral met zichzelf.

Terug naar juni van 2022. Op het Libéma Open kreeg Van Rijthoven een wilcard en op weg naar de eindstrijd versloeg hij de ene na de andere wereldtopper. De Amerikaan Taylor Fritz was de Nederlander in de tweede ronde de baas, terwijl in de halve finale Félix Auger-Aliassime eraan moest geloven. In de finale lukte werkelijk alles en won Van Rijthoven in twee sets van Daniil Medvedev, die op dat punt nummer één van de wereld Novak Djokovic in de hek hijgde.

Geplaagde Nederlandse tennissensatie krijgt nieuwe dreun bij comeback op Roland Garros Tim van Rijthoven heeft opnieuw een flinke tik gekregen. De tennisser maakte in het kwalificatietoernooi op Roland Garros na vier maanden zijn comeback op de baan, maar verloor al in de eerste ronde van thuisspeler Sascha Gueymard Wayenburg: 6-7, 0-6. Ook landgenoot Guy den Ouden ging direct onderuit.

Pech met blessures

Na zijn eerste ATP-titel sukkelde Van Rijthoven weer met dezelfde problemen als daarvoor. Door stress begaf zijn lichaam het en volgde de ene na de andere blessure. Rug, elleboog, schouder, noem maar op. Even was de vraag of hij mee zou doen aan het kwalificatietoernooi van Wimbledon, maar dat kwam er niet van.

Einde verhaal voor boze toptennisser Botic van de Zandschulp op Wimbledon Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde uitgeschakeld op Wimbledon. De Nederlander moest de laatste set van zijn partij tegen Alejandrio Davidovich Fokina op donderdag nog uitspelen. Daar was hij erg boos over en Van de Zandschulp was uiteindelijk dan ook de pineut.

Terwijl generatiegenoten Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp tegen de wereldtop aan schuren, bleef het bij Van Rijthoven bij de 101e plek op de mondiale tennisladder na zijn succes in Rosmalen en Wimbledon daaropvolgend. "Mijn toekomst als tennisser is heel erg onzeker", zegt hij in een openhartig interview met BN De Stem. Na een kleine stilte vertelt hij: "Het lichaam heeft het lastig. Ik train zo veel als dat mijn lichaam toelaat."

Leven na tennis

Inmiddels heeft Van Rijthoven helemaal geen ranking meer. Hij speelde zes wedstrijden in de afgelopen 2,5 jaar. Ook is hij geen onderdeel meer van de Nederlandse tennisbond KNLTB, op eigen keuze. "Wij hebben hem de mogelijkheden en faciliteiten geboden te trainen bij de tennisbond. Hij heeft daar echter van af gezien, omdat hij de druk voelde dat mensen continu voor hem klaarstonden", weet Davis Cup-captain Paul Haarhuis.

Waarom toptalent Tim van Rijthoven meer buiten beeld is: 'Voor hem voelt dat als een last' Tennisser Tim van Rijthoven (27) won in 2022 het ATP-toernooi van Rosmalen, nota bene bij zijn debuut en op een wildcard-uitnodiging. Vervolgens haalde hij - op een wildcard - de vierde ronde van Wimbledon. Blessures hielden hem sindsdien aan de kant of uit zijn ritme. Van Rijthoven besloot daarom even een stapje terug te doen. Paul Haarhuis liet aan Sportnieuws.nl weten dat jammer te vinden, maar respecteert zijn keuze. "Tim is een gevoelsmens."

Een tennisbestaan lijkt er niet meer in te zitten voor Van Rijthoven, die inmiddels een hardloopfanaat is. Zijn grote doel is de Marathon van Amsterdam later dit jaar. "Ik wil voor 4.54 minuten per kilometer gaan. Stiekem vind ik hardlopen heel leuk."