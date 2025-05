Geplaagde Nederlandse tennissensatie krijgt nieuwe dreun bij comeback op Roland Garros

Tim van Rijthoven heeft opnieuw een flinke tik gekregen. De tennisser maakte in het kwalificatietoernooi op Roland Garros na vier maanden zijn comeback op de baan, maar verloor al in de eerste ronde van thuisspeler Sascha Gueymard Wayenburg: 6-7, 0-6. Ook landgenoot Guy den Ouden ging direct onderuit.

Van Rijthoven bombardeerde zichzelf in de zomer van 2022 tot een ware tennissensatie door vanuit het niets zijn het ATP-toernooi van Rosmalen te winnen en vervolgens ook de achtste finales op Wimbledon te bereiken. Hij verloor op het heilige gras in Londen na een mooi duel in vier sets van Novak Djokovic. De wereld leek aan zijn voeten te liggen, maar Van Rijthoven kwakkelt sinds die mooie prestaties bijna constant met blessures.

Prijzengeld Roland Garros | Vijf Nederlandse tennissers strijden om miljoenen euro's in Parijs De beste tennissers en tennissters ter wereld reizen af naar Parijs voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Vijf Nederlanders doen dit jaar mee aan het hoofdtoernooi, dat van zondag 25 mei tot en met zondag 8 juni duurt. Zij strijden op het gravel in de Franse hoofdstad niet alleen om de sportieve eer, maar ook om miljoenen aan prijzengeld.

De Nederlander speelde dit jaar welgeteld één partij en dat was bij het kwalificatietoernooi voor de Australian Open. Daar ging hij in de eerste ronde met 6-0, 6-3 keihard onderuit tegen de Zwitser Jerome Kym. Van Rijthoven kon in Parijs tegen de Fransman Gueymard Wayenburg lange tijd beter mee.

Lege tank bij Van Rijthoven

De twee spelers hielden tot 4-4 hun service, maar toen wist de thuisspeler de servicegame van Van Rijthoven te pakken. Het lukte hem echter niet om de set uit te serveren en dus dwong de Nederlander alsnog een tiebreak af. Hij verloor daarin echter de eerste vier punten en die voorsprong gaf de Fransman niet meer weg.

Toptennisser Jesper de Jong begint week van Roland Garros met persoonlijke mijlpaal Jesper de Jong is bezig aan een opmars in de tenniswereld. De 24-jarige Haarlemmer maakte eerder dit jaar zijn debuut in de top 100 van de wereld. Op de verse ATP-wereldranglijst blijft de toptennisser stijgen.

De tank was daarna leeg bij Van Rijthoven en hij werd in de tweede set getrakteerd op een pak slaag door de nummer 261 van de wereld. Door de nederlaag wacht de Nederlander nog altijd op zijn debuut in het hoofdtoernooi op Roland Garros.

Guy den Ouden

Het was geen succesvolle dag voor de Nederlanders, want ook Guy den Ouden verloor al in de eerste ronde. Hij maakte zijn debuut in de kwalificaties voor een grandslamtoernooi. Den Ouden kwam tegen de Slowaak Lukas Klein met 3-1 voor in de beslissende set, maar verloor toch: 6-7, 6-3, 4-6.

Na plotselinge breuk met Novak Djokovic kiest Andy Murray voor heel andere carrière De samenwerking van Novak Djokovic met trainer Andy Murray eindigde al na minder dan zes maanden. De Schotse voormalig toptennisser heeft meteen daarna een nieuwe carrière opgepakt. Terwijl de Servische toptennisser op zoek is naar een nieuwe trainer, gooit Murray het over een hele andere boeg.

Drie Nederlanders over in kwalificaties

Door de uitschakeling van Van Rijthoven en Den Ouden zijn er nog drie landgenoten over in het kwalificatietoernooi. Gijs Brouwer, Arianne Hartono en Anouk Koevermans spelen dinsdag hun partij in de eerste ronde. Zij moeten drie rondes winnen om het hoofdtoernooi te halen. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus zijn al zeker van deelname.