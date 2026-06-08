De Libema Open is na dag één van toptennis al de twee grootste namen bij de vrouwen kwijt. De uitschakeling van Ekaterina Alexandrova deed al pijn bij de Nederlandse organisatie, maar een paar uur later vloog ook Clara Tauson al uit het grastoernooi in Rosmalen. Al was die exit te danken aan een sensationele zege.

Het hebben van een wildcard pakte maandag wisselend uit in Brabant. Voormalig finaliste Bianca Andreescu en gevallen toptennisster Paula Badosa verloren meteen hun eerste ronde en liggen er al uit. Maar de pas zeventienjarige Mia Pohankova maakte wel dankbaar gebruik van haar bijzondere status.

Nummer 280 van de wereld

De piepjonge Slowaakse, de nummer 280 van de wereld, zorgde voor een sensatie met de uitschakeling van de Deense Tauson. Zij was de nummer 24 van de wereld en als tweede geplaatst in Rosmalen. Het is pas het tweede toernooi op WTA-niveau voor Pohankova. In oktober 2025 zorgde ze bij haar debuut op het hoogste vrouwenniveau ook al voor stunts door in het Indische Chennai topspeelster Diane Parry uit te schakelen en de kwartfinales te halen.

Geplaatste speelsters naar huis

Toch zal haar stunt door de Nederlandse organisatie met gemengde gevoelens worden ontvangen. Als publiekstrekker zegt de naam Pohankova een stuk minder dan Tauson. Voor de rest van het vrouwentoernooi moeten de fans het doen zonder de als eerste en tweede geplaatste speelsters. Eerder werd nummer één van de plaatsingslijst Alexandrova ook al naar huis gestuurd door Panna Udvardy, de Hongaarse nummer 65 van de wereld.

Elise Mertens sloeg voormalig finaliste Andreescu eveneens in twee sets naar huis, maar de Belgische is wel als derde geplaatst in Rosmalen en op papier nu dus de favoriete voor de titel op het Nederlandse gras. De Libema Open is een van de vele voorbereidingstoernooien op Wimbledon, de Grand Slam op gras.

Potapova - Lamens

Dinsdagmiddag speelt Suzan Lamens haar eerste ronde tegen Anastasia Potapova, de vriendin van de Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor. Lamens is de ontvanger van de vierde en laatste wildcard. Griekspoor kwam zelf maandag al in actie in het dubbelspel. Samen met landgenoot Botic van de Zandschulp overleefde hij de eerste ronde. Dinsdag spelen hij en Van de Zandschulp in het enkelspel tegen elkaar.

Griekspoor - Van de Zandschulp

De twee Nederlanders versloegen het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel van Robert Cash en James Tracy in twee sets: 6-4 6-4. Griekspoor en Van de Zandschulp nemen het dinsdag op het grastoernooi van Rosmalen in de tweede partij op het centre court tegen elkaar op.

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