Jake Paul heeft via de Instagram van zijn ranch een aantal verontrustende beelden online gezet. Met zijn cosmeticamerk Get W viert hij een mooi weekend en daar slaat hij een auto kapot.

Paul heeft de mensen met wie hij samenwerkt voor zijn cosmeticamerk uitgenodigd op de Paul Family Ranch. Dit is een Amerikaanse boerderij met zo'n 6000 hectaren grond in de Amerikaanse staat Georgia. Daar lijkt hij met de creators een aantal dagen weg te vieren onder het genot van de nodige dure auto's op de weg en jetski's op het water. Paul lijkt het in ieder geval al snel naar zijn zin te hebben.

Op de beelden is te zien dat Paul met meerdere dure auto's op de ranch aankomt. Daar aangekomen lijkt hij niet onder de indruk van een van de wagens. De verloofde van Jutta Leerdam pakte een grote ijzeren hamer en sloeg de voorruit van de auto aan gort. Op de wagen staat 'Tennessee Takeover Patrol'. Door het agressieve werk van Paul lijkt de auto echter niet heelhuids terug te keren naar Tennessee.

Get W

Het merk Get W is een cosmeticalijn van Paul, waarvoor hij zich focust op de doelgroep sporters. Hij verkoopt onder andere deodorantsprays en showergels. Voormalig UFC-kampioen Sean O'Malley is een van de ambassadeurs van het merk en Paul werkt ook regelmatig met hem samen voor verschillende promotiefilmpjes voor TikTok, Instagram. Ook Jutta Leerdam wordt regelmatig gebruikt in de reclameuitingen van Get W.

Bokscarrière

Wellicht dat Paul zijn woede wat moest afreageren op de auto, want dat kan hij al een tijd niet meer doen in zijn vechtsport. De Amerikaanse bokser werd in december 2025 genadeloos knock-out geslagen door het Britse zwaargewicht Anthony Joshua. Paul brak bij die klap zijn kaak op meerdere plaatsen en daar is hij nog altijd van aan het revalideren. Hij zou nog altijd niet vol mogen trainen en ook wedstrijden mag hij niet vechten, maar Paul daagt wel al nieuwe tegenstanders uit. Zo wil hij nog een keer tegen Nate Diaz vechten en staat ook ex-UFC-zwaargewichtkampioen Francis Ngannou op zijn lijstje.